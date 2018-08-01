97 جريحاً بتحطم طائرة ركاب لدى إقلاعها في المكسيك

أ ف ب

أصيب سبعة وتسعون شخصا بجروح عندما تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية المكسيكية "ايرومكسيكو" بعد إقلاعها في ولاية دورانغو في شمال المكسيك، بحسب السلطات التي أكدت عدم وجود قتلى.

وقال المدير العام لشركة الطيران اندرس كونيسا، في مؤتمر صحافي، إنّ الطائرة، وهي من طراز "امبراير 190" كانت تقل "88 بالغا وتسعة قاصرين ورضيعين وطيارين اثنين ومضيفين اثنين".

من جهته، كتب حاكم ولاية دورانغو خوسيه ايسبورو على "تويتر"، "تأكيد أنه ليس هناك قتلى في حادث الطائرة أم 2431". وأضاف أن الحادث سبب جروحا خطيرة لشخصين هما طيار خضع لعملية جراحية في العمود الفقري وفتاة أصيبت بحروق في 25 بالمئة من جسمها.

بدوره، قال المتحدث باسم الدفاع المدني المحلي أليخاندرو كاردوزا إن 97 شخصا في المجموع قبلوا لمعالجتهم بعد الحادث، معظمهم لاصابات "طفيفة جدا".

وأضاف كاردوزا أن الطائرة تأثرت بسوء الأحوال الجوية على الأرجح عند إقلاعها، وقد تكون حاولت القيام بهبوط اضطراري.