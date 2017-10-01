جوان «العميد» يعود إلى منتخب لبنان

مراد المصري (دبي)

سيعود اللبناني جوان العمري لاعب النصر إلى منتخب بلاده، الذي يستعد لإكمال مشوار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا- الإمارات 2019، وذلك بعد التوصل لاتفاق مع إدارة الاتحاد اللبناني لكرة القدم، والجهاز الفني في ضوء غيابه خلال الفترة الماضية لظروف تأقلمه مع «العميد». ويتوقع أن يتواجد العمري في قائمة المنتخب اللبناني، التي تعلن اليوم لمواجهة كوريا الشمالية في العاشر من شهر أكتوبر الجاري، بما يعني غيابه عن لقاء حتا يوم الجمعة في كأس الخليج العربي، على أن يستكمل لاحقا المشوار مع منتخب بلاده الذي يقابل هونج كونج في شهر نوفمبر المقبل، ثم ماليزيا في مارس من العام المقبل. وكان المدافع أكد في تصريحات مطلع الشهر الجاري لوسائل الإعلام اللبنانية، إنه سيكون حاضرا من أجل منتخب بلاده وتقديم أقصى طاقاته لمساعدة الفريق على تحقيق أهدافه، وسط تطلعات لمساعدة النصر أيضا الذي تمسك به رغم العروض التي وصلته من فرق تركية وأخرى أوروبية خلال الصيف الماضي.

وشكر العمري الجمهور اللبناني لدعمه كاشفاً أنه تلقى العديد من الرسائل من المشجعين تعطيه قوة أكبر، معرباً في الوقت نفسه عن فخره بمقارنته بالدولي السابق يوسف محمد «دودو».

ولدى سؤاله عن شقيقه لاعب النجمة حسن العمري قال جوان: الجميع شاهد المستوى المميز الذي قدمه حسن سابقاً في لبنان، وأنا واثق تماماً بأنه سيقدم موسماً آخر مميزا مع فريقه وسيكون الأفضل في مركزه، لا أخفيك سراً أنني صدمت بعدم استدعائه للمنتخب الوطني علماً أنه سيشكل إضافة مميزة للكتيبة، آمل أن يمنحه مدرب المنتخب الفرصة لأنه يستحقها وإذا لعبنا سوياً سنكون أقوى لأننا نعرف بعضنا جيداً.