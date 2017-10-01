وفد «أبوظبي الرياضي» يدرس «التجربة اليابانية»

أبوظبي (الاتحاد)

غادر وفد مجلس أبوظبي الرياضي إلى العاصمة اليابانية طوكيو، للاطلاع ومتابعة أحدث الممارسات الكروية على مستوى أكاديميات كرة القدم وقطاع الناشئين، وذلك حتى الثامن من أكتوبر الجاري.

ويضم الوفد حورية الطاهري وفيصل الحمادي وسالم النقبي من مجلس أبوظبي الرياضي، بجانب مجموعة مختارة من لاعبي فريق تحت 16 سنة من أندية أبوظبي الكروية الخمسة وهم: عبدالله أبوبكر فدعق (الجزيرة)، خالد علي أحمد البلوشي (العين) وليد خالد حسين الحمادي (بني ياس)، محمد ناصر علي العبيدلي (الوحدة)، محمد أحمد عبدالرحمن (الظفرة).

وتأتي الزيارة ضمن مساعي مجلس أبوظبي الرياضي الهادفة لتكوين قاعدة متينة لفرق المراحل العمرية بأندية أبوظبي من خلال الاطلاع على الخبرات العالمية لأكاديمية نادي يوكوهاما مارينز، وصقل مواهب لاعبي فرق الناشئين تحت 16 سنة والعمل على الارتقاء بالكوادر الإدارية التي تشرف على تلك الفرق من خلال الدورات والورش الفنية والمباريات الودية، التي سيتم تنظيمها خلال فترة المعايشة لمواكبة تطبيقات الأكاديميات الكروية العالمية والاستفادة من المناهج والخطط التدريبية الحديثة.

وسيخوض لاعبو أندية أبوظبي تجربة فريدة من نوعها وفقاً للبرنامج المعتمد خلال فترة تواجدهم في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث أقيم حفل استقبال أمس، على شرف الوفد حيث يلتقي من خلاله أعضاء الوفد بمسؤولي أكاديمية نادي يوكوهاما مارينز أحد أعرق الأكاديميات الكروية في قارة آسيا.

ويشهد الوفد اليوم مباراة رسمية تجمع فريق يوكوهاما مع أحد الفرق ضمن مسابقة الدوري الياباني تحت 15 سنة بملعب يوكوهاما في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، على أن يخضع اللاعبون الخمسة بعد نهاية المباراة لاختبار قياس المستوى الفني من خلال أداء حصة تدريبية ستستمر لمدة 45 دقيقة تحت إشراف الكادر الفني لفريق يوكوهاما، وفي يومي غداً وبعد غدٍ سيخضع اللاعبون لحصص تدريبية مع لاعبي فريق يوكوهاما خلال الفترتين الصباحية والمسائية يتخللها زيارة لملعب نيسان (يوكوهاما مارينوس).

كما سيشهد أعضاء الوفد يوم الجمعة المقبل جانباً من الحصة التدريبية للفريق الأول بنادي يوكوهاما خلال الفترة الصباحية على أن يؤدوا حصة تدريبية خلال الفترة المسائية، أما في اليوم التالي فستكون هناك جولة لأعضاء الوفد في مدينة يوكوهاما وزيارة متحف كرة القدم اليابانية قبل المغادرة والعودة إلى أرض الوطن في اليوم التالي.

من جهته، أكد طلال الهاشمي مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي أن المجلس يحرص دائماً على إقامة مثل هذه الزيارات والمعايشة الفنية لأندية أبوظبي الكروية سواء للأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، مشيراً إلى أهمية متابعة منظومة عمل الأكاديميات الكروية المتقدمة على الصعيد القاري والدولي من أجل دعم برامج التطوير والتنمية في عمل أكاديميات أندية أبوظبي والسعي للارتقاء ببرامجها الفنية والإدارية بغاية تعزيز مسيرة نجاحات فرق المراحل العمرية في أبوظبي بالتجارب المتطورة الداعمة لتخريج الأجيال الكروية ورفد الفريق الأول بالمواهب الواعدة.

وأوضح الهاشمي، أن التجربة اليابانية غنية عن التعريف خصوصاً على صعيد تطوير الأكاديميات الكروية، لافتا إلى أن المجلس يتطلع للاستفادة من هذه التجربة وفلسفة الأكاديميات لدعم خبرات لاعبي وإداريي أندية أبوظبي، بما يتماشى مع خططنا الهادفة لتقدم المنظومة الكروية إلى جانب الرياضات الأخرى.