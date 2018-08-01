ترامب ينوي زيادة الضرائب على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار

أ ف ب

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم فرض ضريبة قدرها 25% على سلع صينية مستوردة تصل قيمتها إلى مئتي مليار دولار.

وبعدما فرضت رسوما جمركية على واردات الغسالات والألواح الشمسية والفولاذ والألمنيوم ومنتجات صينية بقيمة 34 مليار دولار، أعلنت واشنطن في 10 يوليو الماضي عن لائحة من السلع المستهدفة التي تصل قيمتها إلى مئتي مليار دولار من المنتجات الصينية.

وعلى هذه اللائحة، الأسماك وإطارات السيارات والورق ومنتجات كيماوية. وقالت واشنطن إنها قد تفرض رسوماً بنسبة 10% عليها اعتبارًا من سبتمبر القادم لكنّ "واشنطن بوست" نقلت عن مصدر لم تُسمّه أن ترامب يعتزم رفع هذه النسبة من 10 إلى 25%.

يأتي ذلك في وقت كان لوحظ وجود اطمئنان في الأسواق، أمس الثلاثاء، بدعم من الأمل في استئناف المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

واستجابت الأسواق بشكل إيجابي لمعلومات أوردتها وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية مفادها أنّ ممثلين عن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين وعن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي يُجرون محادثات بحثًا عن سبل لاستئناف المفاوضات.

تأتي هذه الرسوم الجديدة التي في خضم المواجهة التجارية مع بكين التي يتهمها ترامب منذ أشهر بالإقدام على ممارسات "غير عادلة".