احتفالية «أنيقة» بختام الموسم الكروي النسائي

أمين الدوبلي (أبوظبي)

احتفلت أبوظبي بختام الموسم الكروي للسيدات، وذلك في فندق ماريوت داون تاون، بحضور كوكبة من اللاعبات والمشرفات والمسؤولات عن النشاط الكروي النسائي في الدولة، في مقدمتهن رئيسة الكتبي رئيسة لجنة كرة القدم للسيدات، ومريم المنصوري ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وحورية الطاهري عضو اللجنة التنفيذية لكرة القدم للسيدات، ولفيف من عضوات اللجنة في تشكيلها الجديد.

وألقت مريم المنصوري كلمة الأكاديمية أعربت فيها عن الشكر والتقدير والامتنان لدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، للمرأة بشكل عام، والمرأة الرياضية على وجه التحديد، مما كان له الأثر على تعزيز مكانة المرأة القيادية المبدعة، والمثال النموذجي في المجالات الثقافية والتربوية والرياضية.وثمنت، توجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، التي تسهم في دعم طموحات بنت الإمارات لتحقيق الإنجازات الرياضية، وأشادت بدخول لجنة كرة القدم النسائية تحت مظلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك بما تملكه من برامج وخبرات واستراتيجيات قادرة على توفير قوة الدعم اللازمة للنهوض بتلك اللعبة في قطاع السيدات.

وقالت ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، إن الاحتفالية تعد حافزاً ودافعاً للاعبات من أجل البحث عن التميز والإبداع في المستطيل الأخضر، وأكدت أنها كانت مناسبة مثالية للتأكيد لهن جميعاً على أن أكاديمية فاطمة بنت مبارك خلفهم بالدعم والتشجيع حتى تتطور اللعبة، وتصل إلى منصات التتويج، بما في ذلك توفير ورش العمل المختلفة لتغطية كافة جوانب تطوير اللعبة بما فيها علم النفس الرياضي وطرق التواصل بين المناسبة بين مختلف عناصر اللعبة.

وأضافت: الاحتفالية كانت مثيرة نظراً لترقب كل الحاضرات من اللاعبات لمن سيفزن بالألقاب، حيث إن الاستفتاءات التي جرت داخل اللجنة الفنية أحيطت بالسرية، ومن أجل ذلك كانت المفاجأة والمتعة والإثارة حاضرة خلال الإعلان عن الفائزات. ثم تحدثت حورية الطاهري المدير الفني للجنة كرة القدم للسيدات عن أهم إنجازات الموسم المنصرم، وأبرز المكتسبات التي تحققت وعلى رأسها تشكيل منتخبات للمراحل السنية المختلفة للمرة الأولى، وتوسيع قاعدة انتشار اللعبة على مستوى الدولة، وأشارت إلى أن أهم التحديات في الموسم المقبل، وعلى رأسها إنجاح المسابقات المحلية التي انطلقت بقوة، والعمل على تمديد فترة التنافس فيها لضمان الاستمرارية في تأهيل وصقل مهارات اللاعبات، وتوجيه المزيد من الاهتمام للمنتخبات بمختلف مراحلها السنية حتى تكون جاهزة للمناسبات الإقليمية والقارية والعالمية.وتم تكريم الجهات الداعمة للجنة ومنتخبات الكرة، والكشف عن ألقاب الموسم بالنسبة للاعبات، حيث فازت العنود خالد بجائزة أفضل لاعبة في الموسم، وفازت صالحة راشد الزعابي بجائزة أفضل لاعبة صاعده، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعبة في منتخب السيدات لنوف العنزي، وتوجت حورية الطاهري بجائزة المرأة الرياضية.

من ناحيتها، قالت العنود خالد أفضل لاعبة في الموسم، إنها فخورة بلقب أفضل لاعبة في الموسم، وأنها أحبت كرة القدم من حبها لعمها حميد فاخر لاعب العين والمنتخب الوطني السابق، وأنها تنتمي إلى نادي أبوظبي الرياضي أحد أهم أندية الدولة في الكرة، وسجلت العديد من الأهداف التي لا تعرف عددها بالضبط، سواء مع المنتخب أو مع النادي في المسابقات المحلية. أما صالحة راشد الزعابي هدافة الدوري فهي عنوان لقصة فريدة من نوعها في المستطيل الأخضر، حيث إنها تنتمي لنادي الشارقة، ولم تتوقع لحظة أنها ستفوز بلقب أفضل لاعبة صاعدة، وبالتالي كانت مفاجأة سارة بالنسبة لها، وعنصر التفرد في قصتها أنها تلعب كمدافعة في المنتخب، ومهاجمة مع النادي، برغم أنها لم تتجاوز 16 عاماً.