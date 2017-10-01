اتحاد الكرة يدرس دعم «الهواة» بـ30 مليون درهم

معتز الشامي (دبي)

يدرس اتحاد الكرة مشروعاً جديداً قدمته لجنة تطوير الأندية برئاسة أحمد المهبوبي عضو مجلس الإدارة، ويهدف لزيادة المخصصات المالية لأندية الهواة لما يتجاوز سقف الـ30 مليون درهم، اعتباراً من الموسم المقبل، مع تغيير كامل في آلية الصرف والإنفاق على تلك الأندية، وإلغاء فكرة «الراتب الشهري»، التي تحصل عليها 4 أندية حالياً كانت قد عادت من الانسحاب الموسم الماضي.

وعلمت «الاتحاد» أن المشروع الجديد، يتعلق باستغلال انتعاش خزينة الاتحاد بما يصل إلى 20 مليون درهم سنوياً، قيمة القيد والتسجيل بنسبة الـ2% من عقود اللاعبين بجميع الأندية، ومن ثم إعادة توجيه المبلغ لدعم أفكار تخدم تطوير دوري الأولى، وتطوير مقترح بزيادة الرواتب الشهرية التي تتسلمها الأندية الأربعة العائدة من الانسحاب منذ الموسم الماضي، بما يتراوح بين 50 إلى 100 ألف درهم، وقد يزيد، فضلاً عن إغراء باقي الأندية المنسحبة بسبب الضائقة المالية، على العودة والمشاركة في دوري الدرجة الأولى، على أن يتم التنفيذي بداية من الموسم المقبل وليس الحالي.

وقدمت لجنة تطوير الأندية المسؤولة عن التعامل مع مشكلات أندية الأولى، مقترحاً لمجلس إدارة الاتحاد، يتعلق بإمكانية زيادة المخصصات المالية، لكن بتغيير شكل الإعانات المقدمة، عبر رصد ميزانية مجمعة من بيع حقوق نقل الدوري بعد تطوير الملاعب والإضاءة، ومن ثم نقل أكبر عدد من مبارياته هذا الموسم، بما يسهم في تسهيل تسويق الدوري الموسم المقبل، وبدء التواصل مع شركات وطنية، بهدف البحث عن رعاة ومستثمرين يدفعون دعماً مادياً بشكل سنوي، ومن ثم تجمع تلك المبالغ ويتم توزيعها على أندية الدرجة الأولى، وفق آلية معينة تتم مناقشتها حالياً ما بين اتحاد الكرة ولجنة التطوير.

وكان اتحاد الكرة قد أنفق الموسم الماضي، ما يصل إلى 22 مليوناً و500 ألف درهم على أندية الهواة، بواقع 8 ملايين حصلت عليها 4 أندية بواقع 200 ألف درهم شهرياً لكل نادٍ طوال الموسم، بالإضافة إلى 4 ملايين درهم صندوق دعم الأندية، بملابس وأدوات تدريب ورواتب مدربين للمراحل السنية، و10 ملايين و500 ألف قيمة ميزانية تم تخصيصها لصيانة وتجهيز البنى التحتية والملاعب لـ8 أندية هي فلج المعلا، مصفوت، العربي، مسافي، الجزيرة الحمراء، رأس الخيمة، التعاون، الرمس.