الظفرة يصطاد «العميد» ويحلق بكأس «سوبر الصالات»

أسامة أحمد (دبي)

تُوج الظفرة بكأس سوبر «كرة الصالات للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه مساء أمس على النصر 3 /‏‏2 في المباراة التي أقيمت مساء أمس بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي - دبي بعد مباراة كان فيها الظفرة الأفضل، والتي شهدت أحداثاً مؤسفة تمثلت في طرد محمد عبيد لاعب النصر، الذي رفض الخروج من الملعب وحاول عقب ذلك الاعتداء على الإعلام، رافضاً تصويره في مشهد «خارج النص».

وكافأت الدقيقة 12 الظفرة على سيطرته الميدانية في بداية المباراة بإحرازه هدف السبق عن طريق عبد الكريم جميل في الدقيقة 12 مستفيداً من تمريرة البرازيلي باسورا، الذي قدم أوراق اعتماده، مما كان له المرود الإيجابي على فريقه، بينما لم تخل هجمات «العميد» من الخطورة، والذي لعب بالمواطنين ليهدر أكثر من سانحة ليستمر الوضع على ما هو سيطرة ظفراوية كاملة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الظفرة بهدف وحيد.

وفي الشوط الثاني، واصل الظفرة هجومه الضاغط، والذي أثمر عن تسجيل الهدف الثاني بتوقيع محمد عبدالله في الدقيقة 23، والذي مثل شحنة معنوية كبيرة لللاعبين ليضيف عمر كرمستجي الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 27.

وتوقفت المباراة بسبب رمى أحد المشجعين علبتي عصير، لينجح «الأزرق» في تقليص الفارق قبل نهايتها بدقيقة ونصف الدقيقة، بإحرازه هدفين عن طريق طارق أمان ليعلن الحكم عن نهاية المباراة بفوز ظفراوي مستحق.

وعقب نهاية اللقاء، توج عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات الظفرة بأول ألقاب الموسم، بحضور حسن الحمادي مشرف كرة الصالات بنادي الظفرة ومرشد المرر المدير التنفيذي لنادي الظفرة، وحسن سهيل عضو مجلس إدارة النصر، وعمران عبدالله وعبدالله الشحي عضوي اللجنة التنفيذية.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من فهد بدر الحوسني في أول مباراة محلية له بعد أن دخل قائمة النخبة الآسيوية، بمساعدة إبراهيم المرزوقي، وعلي حسن كريم حكماً ثالثاً، وعبد الرحمن عبدالله وعلي الملا مقيم الحكام.