«صقور هاشيك».. أفضل بداية في 5 مواسم

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

وضع التشيكي إيفان هاشيك فريق الإمارات أمام أفضل بداية على الإطلاق، خلال 5 مواسم، قضاها في «المحترفين»، عندما قاده إلى الفوز على حتا برباعية مساء أمس الأول، ليصبح المدرب الأفضل في تاريخ النادي، خلال أول ثلاث جولات، بحصد 4 نقاط، كما أن النتيجة تعد الأعلى للفريق في الجولة الثالثة، حيث خسر أمام الأهلي 1-3 موسم 2009-2010 والشارقة 1-2 موسم 2011- 2012، والوحدة صفر- 4 موسم 2013-2014 والجزيرة صفر- 3 موسم 2014-2015، بينما لعب الفريق مباراة الجولة الأولى موسم 2015 - 2016 أمام النصر «1 - 2» وتأجلت مباراة الجولة الثانية أمام الأهلي وخسرها الإمارات بالنتيجة ذاتها إلى نهاية الدور الأول، وفي الجولة الثالثة تفوق على الشعب 2 - 1، بينما حضر التعادل السلبي أمام دبا الفجيرة بالجولة الثالثة موسم 2016-2017.

كما أن الفوز على حتا، لم يسبق أن حققه «الصقور» في أول 8 مباريات بالموسم الماضي، إذ خسر أمام الأهلي صفر- 4 والعين 2-5 والتعادل مع دبا الفجيرة من دون أهداف، والخسارة من الشباب صفر-1، وحتا 1-2 والتعادل مع الجزيرة 1 - 1، والخسارة من الظفرة 1-2 والوصل 1-2 والتعادل مع الوحدة من دون أهداف، والخسارة أمام الشارقة 2-3 واتحاد كلباء 1-2، قبل أن يتذوق طعم الفوز الأول على بني ياس ب«نصف درزن» في «الجولة 12».

وحقق «الصقور» 5 مكاسب أمام «الإعصار»، إذ رفع رصيده إلى 4 نقاط بأول فوز، بعد التعادل أمام الظفرة 3-3 والخسارة من الوصل 1-3، وضمن استعداد الأرجنتيني سبيستيان ليتو للمرحلة المقبلة، بفضل الأداء الجيد على مدار الشوطين، رغم عدم جاهزيته البدنية، بسبب تأخره في الانضمام إلى الفريق، وعدم مشاركته في المباريات الودية، خلال معسكر صربيا، والروح العالية التي بدت على اللاعبين والرغبة في حصد النقاط الثلاث، عقب الخسارة الماضية من الوصل، إلى جانب عدم اهتزاز شباكه للمرة الأولى، بعدما تلقى 6 أهداف أمام الظفرة والوصل، وأخيراً وصول المهاجم الأرجنتيني ساشا إلى 4 أهداف على لائحة الهدافين، و22 هدفاً في 37 مباراة بقميص «الصقور» خلال موسمين، بما يعكس قيمة اللاعب وقدراته الهجومية التي تجعله من الأوراق المهمة لهاشيك، مؤكداً أن ساشا كان يمكن أن يرفع الغلة إلى أكثر من «هاتريك»، وهو الأول له، لو أحسن استغلال الفرص التي حصل عليها أمام المرمى.

ولم يخف هاشيك سعادته بالبداية القوية لفريقه في الجولة الثالثة، مقارنة مع الموسم الماضي الذي شهد تعادله السلبي أمام دبا الفجيرة في الجولة ذاتها، وقال إنه يشعر بالتقدير الكبير للاعبين على الجهود الكبيرة التي قاموا بها في الفترة الماضية، من خلال الإعداد القوي الذي يمنحهم فرصة التفوق في المباريات، رغم التعادل الافتتاحي أمام الظفرة والخسارة من الوصل، موضحاً أنه يتمنى أن يتابع ردة الفعل الإيجابية في المباريات المقبلة، لجمع المزيد من النقاط، والعمل على تجاوز السلبيات، خصوصاً أن اللاعبين يدركون أهمية ما يمكن أن يمنحهم فرصة إظهار المردود العالي في جميع المباريات.

وبدوره أشار خليل الطويل، مشرف فريق الإمارات إلى أن الروح العالية للاعبين من الأسباب المهمة التي ساعدتهم على الفوز أمام حتا، خصوصاً أن الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس النادي خاطبهم قبل صافرة البداية، وهو الأمر الذي منحهم فرصة مواجهة «الإعصار» بالمعنويات العالية التي مهدت الطريق نحو الفوز الأول، موضحاً أهمية السعي لمواصلة البحث عن أفضل النتائج في الدوري، والبقاء في درجة الجاهزية لمواجهة كل الاحتمالات، في ظل طموح جميع الفرق لحصد النقاط، معبراً في الوقت نفسه عن تقديره للجماهير التي شجعت اللاعبين أمام حتا.