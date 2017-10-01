«صقور هاشيك».. أفضل بداية في 5 مواسم

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)
وضع التشيكي إيفان هاشيك فريق الإمارات أمام أفضل بداية على الإطلاق، خلال 5 مواسم، قضاها في «المحترفين»، عندما قاده إلى الفوز على حتا برباعية مساء أمس الأول، ليصبح المدرب الأفضل في تاريخ النادي، خلال أول ثلاث جولات، بحصد 4 نقاط، كما أن النتيجة تعد الأعلى للفريق في الجولة الثالثة، حيث خسر أمام الأهلي 1-3 موسم 2009-2010 والشارقة 1-2 موسم 2011- 2012، والوحدة صفر- 4 موسم 2013-2014 والجزيرة صفر- 3 موسم 2014-2015، بينما لعب الفريق مباراة الجولة الأولى موسم 2015 - 2016 أمام النصر «1 - 2» وتأجلت مباراة الجولة الثانية أمام الأهلي وخسرها الإمارات بالنتيجة ذاتها إلى نهاية الدور الأول، وفي الجولة الثالثة تفوق على الشعب 2 - 1، بينما حضر التعادل السلبي أمام دبا الفجيرة بالجولة الثالثة موسم 2016-2017.
كما أن الفوز على حتا، لم يسبق أن حققه «الصقور» في أول 8 مباريات بالموسم الماضي، إذ خسر أمام الأهلي صفر- 4 والعين 2-5 والتعادل مع دبا الفجيرة من دون أهداف، والخسارة من الشباب صفر-1، وحتا 1-2 والتعادل مع الجزيرة 1 - 1، والخسارة من الظفرة 1-2 والوصل 1-2 والتعادل مع الوحدة من دون أهداف، والخسارة أمام الشارقة 2-3 واتحاد كلباء 1-2، قبل أن يتذوق طعم الفوز الأول على بني ياس ب«نصف درزن» في «الجولة 12».
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ولم يخف هاشيك سعادته بالبداية القوية لفريقه في الجولة الثالثة، مقارنة مع الموسم الماضي الذي شهد تعادله السلبي أمام دبا الفجيرة في الجولة ذاتها، وقال إنه يشعر بالتقدير الكبير للاعبين على الجهود الكبيرة التي قاموا بها في الفترة الماضية، من خلال الإعداد القوي الذي يمنحهم فرصة التفوق في المباريات، رغم التعادل الافتتاحي أمام الظفرة والخسارة من الوصل، موضحاً أنه يتمنى أن يتابع ردة الفعل الإيجابية في المباريات المقبلة، لجمع المزيد من النقاط، والعمل على تجاوز السلبيات، خصوصاً أن اللاعبين يدركون أهمية ما يمكن أن يمنحهم فرصة إظهار المردود العالي في جميع المباريات.
وبدوره أشار خليل الطويل، مشرف فريق الإمارات إلى أن الروح العالية للاعبين من الأسباب المهمة التي ساعدتهم على الفوز أمام حتا، خصوصاً أن الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس النادي خاطبهم قبل صافرة البداية، وهو الأمر الذي منحهم فرصة مواجهة «الإعصار» بالمعنويات العالية التي مهدت الطريق نحو الفوز الأول، موضحاً أهمية السعي لمواصلة البحث عن أفضل النتائج في الدوري، والبقاء في درجة الجاهزية لمواجهة كل الاحتمالات، في ظل طموح جميع الفرق لحصد النقاط، معبراً في الوقت نفسه عن تقديره للجماهير التي شجعت اللاعبين أمام حتا.