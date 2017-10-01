هذا الحكم تاريخه سيئ معنا!

أبوظبي (الاتحاد)
أرسل الظفرة خطاباً رسمياً إلى لجنة الحكام، يحتج فيه على الحكم عمر آل علي الذي أدار مباراة الفريق أمام الوحدة مساء أمس الأول، تطرق فيه بالتفصيل إلى الأخطاء التحكيمية التي رافقت اللقاء.
وجاء في الخطاب: تعلمون أنها ليست المرة الأولى التي يكتوي فيها نادينا بأخطاء الحكام النارية، كأحد أكثر الأندية تضرراً منها خلال كل موسم، وها نحن في بداية موسم جديد نفاجأ بأحد الحكام الذين لديهم تاريخ سيئ مع فريقنا، والذي أدار مباراة فريقنا أمام بني ياس في «الجولة11» لدوري الخليج العربي موسم 2014-2015، باستاد حمدان بن زايد آل نهيان بتاريخ 9 ديسمبر 2015، إذ احتسب خلال المباراة 3 ضربات جزاء على فريقنا، اثنتان منهما هناك شك فيهما، وكانت سبباً في خسارتنا للمباراة.
|
وأكد الظفرة أن أداء الحكم زاد من توتر اللاعبين، إذ كان يقوم بتطبيق القانون على لاعبي الظفرة، ويتغاضى في المقابل عن تطبيقه على لاعبي الوحدة، مثل حالة أحمد علي الذي تعرض إلى العرقلة، وهو يقود هجمة واعدة، إذ لم يقم الحكم حينها بإشهار البطاقة الصفراء بحق لاعب الوحدة على هذه المخالفة.
|
وأكد فارس المزروعي رئيس شركة نادي الظفرة لكرة القدم في حديثه مع «الاتحاد» أن التفاوت في الأداء التحكيمي، هو ما يزعج الظفرة، لافتاً إلى أن الحديث لا يدور هنا عن صحة ركلة الجزاء، بل الطريقة التي أدار بها الحكم المباراة والبطاقات التي منحت للاعبي الظفرة، فالملاحظ وجود تفاوت في التعامل ما بين لاعبي الفريقين داخل الملعب، الأمر الذي أثار حفيظة الظفرة، مشدداً على أن لاعبي الفريق لم يكن ليتحملوا اللعب بعشرة لاعبين، بعد طرد خالد بطي، وبعدما أدوا بطريقة جيدة، إذ نجح الوحدة في استغلال هذا الأمر في الوقت بدل الضائع ليحسم النتيجة لمصلحته.
وشدد المزروعي على أن الظفرة لا يشكك في الحكام، لكن يجب الوقوف على طريقة الأداء التحكيمي الذي يكون عرضة للضغوطات الجماهيرية، مما قد يصب في مصلحة فريق على حساب الآخر.