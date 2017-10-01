«الزعيم» يحسم «القمة» بالتسديدات والتمريرات والكرات العرضية

صلاح سليمان، عمرو عبيد (العين، القاهرة)

قدم العين وشباب الأهلي دبي، مباراة قوية جداً، خاصة في الشوط الثاني، لكن كانت سيطرة «الزعيم» واستحواذه على الكرة كبيرة، لدرجة ساعدته على التحكم في إيقاع اللعب، وأن يكون الأكثر خطورة وتأثيراً على مرمى الضيوف، وبلغت نسبة استحواذ «البنفسج» 59% مقابل 41% لشباب الأهلي دبي، وكان التفوق واضحاً لمصلحة العين في الشوط الثاني، خاصة عقب طرد الحارس سيف يوسف، وهو ما منح صاحب الأرض نسبة استحواذ بلغت 63% مقابل 37% لشباب الأهلي دبي.

إجمالاً كان «الزعيم» هو الأكثر محاولة على مرمى شباب الأهلي دبي بـ 21 تسديدة، ونجح في التوغل والتصويب من داخل منطقة الجزاء 6 مرات، في حين كان للضيوف 10 محاولات، منها 5 من داخل المنطقة، وهو ما يكشف عن خطورة بدت على فترات من جانب شباب الأهلي دبي، ويظهر هنا فارق التأثير الإيجابي لحراس المرمى، حيث تصدى خالد عيسى لـ 3 تسديدات قوية بين القائمين والعارضة، ليمنع الضيوف من تسجيل أهداف أخرى، بينما استطاع «البنفسج» أن يحرز هدفين من عدد التسديدات الدقيقة نفسها، والتي بلغت 4 مرات لكل فريق، بنسبة فاعلية تبلغ 50% مقابل 25% لمنافسه العنيد.

العين كان الأكثر إرسالاً للكرات العرضية، والتي بلغت 14 كرة، مقابل 8 فقط لشباب الأهلي دبي، وكذلك تفوق في معدلات التمرير ودقتها، وهو ما حرم شباب الأهلي دبي من الكرة، حيث وصل «الزعيم» إلى 390 تمريرة صحيحة، بدقة 87%، مقابل 256 تمريرة دقيقة بين أقدام لاعبي الأهلي بدقة 82%.

ثنائي هجوم شباب الأهلي دبي، ديوب ولوفانور، ظهرا بأربع تسديدات إيجابية مقسمة بالتساوي بينهما، وكانت الدقة كاملة للسنغالي صاحب هدف فريقه الوحيد، لكن كانت الغلبة لمصلحة الجانب العيناوي الذي قدم 7 محاولات من رباعي الهجوم، بالإضافة إلى 3 تسديدات مؤثرة من ثنائي الخلف الخلفي، وفي المجمل اشترك 8 لاعبين من «الزعيم» في تهديد مرمى شباب الأهلي دبي، مقابل قيام 5 لاعبين بهذا الدور على الجانب الآخر.