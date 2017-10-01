«سياو 57» يسجل بـ «القميص الرابع»!

فيصل النقبي (الفجيرة)

احتفل البرازيلي سياو بأول أهدافه مع «النواخذة» في دوري الخليج العربي هذا الموسم، عندما هز شباك «البرتقالي» مرتين، عن طريق ركلتي جزاء مساء أمس، ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، وبهذا يكون سياو «35 عاماً» عميد اللاعبين الأجانب في دورينا، قد رفع رصيده إلى 57 هدفاً في الدوري، بقمص أربعة أندية، هي الشباب «27 هدفاً» والأهلي «17 هدفاً» واتحاد كلباء «11 هدفاً» وأخيراً دبا الفجيرة «هدفين»، كما رفع رصيده إلى 85 هدفاً بكل المسابقات، منذ قدومه إلى دوري الإمارات، عبر بوابة الشباب في موسم 2010 - 2011.

وأشعلت ركلتا الجزاء اللتان احتسبهما الحكم الدولي محمد عبدالله حسن المباراة، وتحديداً في الدقيقة 86، لتبدأ القصة الساخنة، بعد أن مضت 85 دقيقة في «صمت وسكون»، وجاءت الركلة الأولى لمصلحة «النواخذة»، بعد أن لمست الكرة يد المدافع محمد يعقوب، لينبري لها سياو بنجاح، محرزاً الهدف الأول، ويتقدم أيضاً لتنفيذ الركلة الثانية الذي احتسبها الحكم لمصلحة المهاجم أحمد إبراهيم في الدقيقة 95

ورفع «النواخذة» رصيده إلى 6 نقاط، فيما تلقى عجمان خسارته الثالثة على التوالي، ليدخل في النفق المظلم، وبهذه النتيجة يحقق «النواخذة» البداية الأفضل في تاريخ مشاركته في دوري الخليج العربي، حيث لم يسبق له في المشاركات الثلاث السابقة بلوغ النقطة السادسة في أول 3 جولات، وفي الموسم الأول له في دوري المحترفين 2012 - 2013 جمع نقطة وحيدة أمام دبي، وفي موسم 2015 - 2016 جمع نقطة أمام الشباب، وفي الموسم الحالي، ورغم أنه بدأ المشوار بالخسارة أمام الوحدة بخمسة أهداف، إلا أنه أسقط الجزيرة البطل في الجولة الماضية بهدف، والتفوق على عجمان بهدفين أمس ليصل إلى النقطة السادسة بنهاية الجولة الثالثة.

ويدين «النواخذة» في هذا الإنجاز أيضاً إلى البرازيلي باولو كاميلي الذي قاد الفريق منذ الموسم الماضي للبقاء، وتم تجديد تعاقده مع النادي للموسم الحالي، ليحقق النتيجة الأفضل من بين كل الأجهزة الفنية التي قادت الفريق في المواسم الأربعة في عالم المحترفين.

وكذلك يدين بالفضل أيضاً إلى القائد التكتيكي داخل الملعب، ويتمثل في الأردني ياسين البخيت الذي تفوق على نفسه وصنع ركلة الجزاء الأولى التي فتحت المجال للنقاط الثلاث، وكذلك قام بجهدٍ كبيرٍ في وسط الملعب مع المغربي إدريس فتوحي الذي احتفل بعيد ميلاده أفضل احتفال بهذه المباراة.

وتكرر سيناريو الخسارة ل «البرتقالي» للقاء الثاني على التوالي، حيث خسر الفريق في آخر 3 دقائق من اللقاء عن طريق خطأ دفاعي من المدافع محمد يعقوب، كما ارتكب المدافع حسن زهران الغائب عن اللقاء خطأً مشابهاً في اللقاء أمام شباب الأهلي دبي، ليخسر الفريق في اللحظات الأخيرة، وبرزت مشكلة كبيرة لدى المنظومة الدفاعية والبدنية للفريق، خاصة أنه استقبل في المباريات الثلاث 6 أهداف في الدقائق العشر الأخيرة، وهي ظاهرة باتت واضحة للعيان والمتابعين.