«سياو 57» يسجل بـ «القميص الرابع»!

فيصل النقبي (الفجيرة)
احتفل البرازيلي سياو بأول أهدافه مع «النواخذة» في دوري الخليج العربي هذا الموسم، عندما هز شباك «البرتقالي» مرتين، عن طريق ركلتي جزاء مساء أمس، ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، وبهذا يكون سياو «35 عاماً» عميد اللاعبين الأجانب في دورينا، قد رفع رصيده إلى 57 هدفاً في الدوري، بقمص أربعة أندية، هي الشباب «27 هدفاً» والأهلي «17 هدفاً» واتحاد كلباء «11 هدفاً» وأخيراً دبا الفجيرة «هدفين»، كما رفع رصيده إلى 85 هدفاً بكل المسابقات، منذ قدومه إلى دوري الإمارات، عبر بوابة الشباب في موسم 2010 - 2011.
وأشعلت ركلتا الجزاء اللتان احتسبهما الحكم الدولي محمد عبدالله حسن المباراة، وتحديداً في الدقيقة 86، لتبدأ القصة الساخنة، بعد أن مضت 85 دقيقة في «صمت وسكون»، وجاءت الركلة الأولى لمصلحة «النواخذة»، بعد أن لمست الكرة يد المدافع محمد يعقوب، لينبري لها سياو بنجاح، محرزاً الهدف الأول، ويتقدم أيضاً لتنفيذ الركلة الثانية الذي احتسبها الحكم لمصلحة المهاجم أحمد إبراهيم في الدقيقة 95
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ويدين «النواخذة» في هذا الإنجاز أيضاً إلى البرازيلي باولو كاميلي الذي قاد الفريق منذ الموسم الماضي للبقاء، وتم تجديد تعاقده مع النادي للموسم الحالي، ليحقق النتيجة الأفضل من بين كل الأجهزة الفنية التي قادت الفريق في المواسم الأربعة في عالم المحترفين.
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وتكرر سيناريو الخسارة ل «البرتقالي» للقاء الثاني على التوالي، حيث خسر الفريق في آخر 3 دقائق من اللقاء عن طريق خطأ دفاعي من المدافع محمد يعقوب، كما ارتكب المدافع حسن زهران الغائب عن اللقاء خطأً مشابهاً في اللقاء أمام شباب الأهلي دبي، ليخسر الفريق في اللحظات الأخيرة، وبرزت مشكلة كبيرة لدى المنظومة الدفاعية والبدنية للفريق، خاصة أنه استقبل في المباريات الثلاث 6 أهداف في الدقائق العشر الأخيرة، وهي ظاهرة باتت واضحة للعيان والمتابعين.