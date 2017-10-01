«ليما-كايو» ثنائي الرعب

علي معالي، وليد فاروق (الشارقة)

في آخر 4 مواسم وصل مجموع أهداف الثنائي البرازيلي «ليما - كايو» إلى 107 أهداف مع الوصل وهو ما يشكل 68% من أهداف الإمبراطور في الدوري، وأمام ثنائي يملك كل هذه القدرات والمهارات الهجومية صمد دفاع الشارقة أمس لمدة 80 دقيقة كاملة، وفي خمس دقائق انتهت كل الحكاية، ومرر ليما عرضية سجل منها كايو الهدف الأول، وبعد خمس دقائق أضاف ليما الهدف الثاني، وفي الوقت بدل الضائع سجل الشارقة هدفه الوحيد.

وأكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب الوصل أن المنافسة الساخنة بين الثنائي البرازيلي تأثيرها يكون إيجابي لمصلحة الفريق، خاصة أن الوصل من الفرق الهجومية والذي يركز كثيرا على الخط الأمامي في جميع مبارياته، ورفع ليما رصيده إلى 4 أهداف وكايو إلى 3 أهداف هذا الموسم، والهدفان صناعة برازيلية خالصة حيث مرر ليما هدف كايو الأول، ومرر منديز هدف ليما الثاني، وهدف الشارقة الوحيد جاء من ضربة جزاء سجلها البرازيلي فاندير.

وبات هذا الثنائي يشكل إزعاجاً كبيراً لكل دفاعات الدوري، وفي الموسم الماضي سجل ليما 25 هدفاً وكايو 14 هدفاً، وفي موسم 2015-2016 سجل ليما 20 هدفاً مقابل 9 أهداف لكايو، وفي موسم 2014-2015 سجل ليما 16 هدفاً وكايو العدد نفسه. كل هذه الأهداف تعكس قوة هذا الثنائي في المواسم الثلاث الأخيرة ليس فقط في التسجيل ولكن أيضاً في صناعة الأهداف والتحرك في المساحات، بالإضافة إلى التجانس والانسجام بينهما.