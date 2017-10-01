«ليما-كايو» ثنائي الرعب

علي معالي، وليد فاروق (الشارقة)
في آخر 4 مواسم وصل مجموع أهداف الثنائي البرازيلي «ليما - كايو» إلى 107 أهداف مع الوصل وهو ما يشكل 68% من أهداف الإمبراطور في الدوري، وأمام ثنائي يملك كل هذه القدرات والمهارات الهجومية صمد دفاع الشارقة أمس لمدة 80 دقيقة كاملة، وفي خمس دقائق انتهت كل الحكاية، ومرر ليما عرضية سجل منها كايو الهدف الأول، وبعد خمس دقائق أضاف ليما الهدف الثاني، وفي الوقت بدل الضائع سجل الشارقة هدفه الوحيد.
وأكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب الوصل أن المنافسة الساخنة بين الثنائي البرازيلي تأثيرها يكون إيجابي لمصلحة الفريق، خاصة أن الوصل من الفرق الهجومية والذي يركز كثيرا على الخط الأمامي في جميع مبارياته، ورفع ليما رصيده إلى 4 أهداف وكايو إلى 3 أهداف هذا الموسم، والهدفان صناعة برازيلية خالصة حيث مرر ليما هدف كايو الأول، ومرر منديز هدف ليما الثاني، وهدف الشارقة الوحيد جاء من ضربة جزاء سجلها البرازيلي فاندير.
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