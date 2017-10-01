نصر «العميد» يكشف دفاع البطل

مصطفى الديب (أبوظبي)

عندما فاز الجزيرة على عجمان في الجولة الأولى، خرج تين كات ليعلن في المؤتمر الصحفي أن الجزيرة فاز بأسوأ أداء، ويبدوا أن المدرب الهولندي كان يقرأ المستقبل، وتواصل الأداء من سيئ إلى أسوأ، وخسر من دبا الفجيرة في الجولة الثانية، وفي الثالثة أمس كانت الضربة قوية برباعية أمام «العميد». وكسر النصر رقم الجزيرة القياسي بعدم الخسارة على أرضه لموسم كامل، وتحديداً في 15 مباراة، بما في ذلك الفوز أمام عجمان الموسم الحالي.

وحقق النصر أمس الفوز على «فخر أبوظبي» برباعية، وكانت الخسارة الأخيرة أمام الأهلي في العاشر من أبريل 2016 أي قبل حوالي 530 يوماً.

وشهد لقاء أمس سقوط البطل للمباراة الثانية على التوالي، بعد الخسارة أمام دبا الفجيرة في الأسبوع الماضي، وتأتي الخسارة الثانية في ثلاث مباريات بعد موسم رائع قدمه دفاع الجزيرة عندما توج بلقب دوري الخليج العربي العام الماضي.

وأعاد دفاع الجزيرة للأذهان ذاكرة الدفاع السيئ للفريق في الموسم قبل الماضي عندما سكنت شباكه 50 هدفاً بفارق هدف واحد عما سجله هجومه.