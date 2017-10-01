عرض أزياء على رصيف محطة مترو باريس

باريس (أ ف ب)

أقامت ماركة الأزياء الألمانية الناشئة «دوميتراسكو» أمس الأول الجمعة عرضاً على رصيف المترو في ساعة الذروة.

وأوضحت المصممة اندرا دوميتراسكو أنها لأسباب تتعلق بالتنظيم تخلت عن فكرة عرض مجموعتها في مركز بومبيدو، كما كان مقرراً، ووجدت حلاً بديلاً في أقل من يومين. وقالت المصممة، وهي من أصل روماني والمقيمة في برلين لوكالة فرانس برس: «لم أكن أحبذ إقامته في الشارع.. وفكرت بأن محطة المترو ستكون المكان الأفضل.. ونظم العرض في محطة رامبوتو من دون إذن مسبق».

وقالت المصممة الشابة التي تابعت دروساً في الموضة في فيينا قبل أن تفتح متجراً يضم تصاميم ماركات عدة في برلين «كان الأمر يستحق المخاطرة». وهي أطلقت ماركتها الخاصة عام 2016.

واستغرق العرض دقائق قليلة، وحاول المنظمون شق ممر على الرصيف الذي استحال منصة عرض فيما علت موسيقى تذكر بضجيج المصانع.. وتقدمت العارضات وسط الركاب الذين كانوا يصعدون أو يترجلون من القطارات فيما راح الضيوف يلتقطون الصور.

وشكل المترو مكاناً مناسباً لماركة تعتمد أسلوب «اندرجراوند» وتقيم عرضها خارج البرنامج الرسمي لأسبوع الموضة.

وحملت المجموعة عنوان «كبابي» وهي تعكس صورة شباب من أصول متنوعة تجمع ملابسهم بين تأثير الرياضة وحفلات «رايف» للموسيقى الإلكترونية مع تصاميم يمكن للجنسين ارتداؤها.