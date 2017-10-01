استقالة وزير الصحة الأميركي بعد فضيحة استئجاره طائرات خاصة

واشنطن (أ ف ب)

أُجبر وزير الصحة الأميركي في إدارة الرئيس دونالد ترامب على تقديم استقالته أمس الأول وسط فضيحة حول استخدامه طائرات خاصة مكلفة لرحلاته الحكومية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز في بيان «قدم وزير الصحة والخدمات الإنسانية توماس برايس استقالته في وقت سابق «اليوم» والرئيس قبلها». وأضافت ساندرز «يعتزم الرئيس تعيين دون جاي. رايت من فيرجينا ليخدم كوزير صحة بالوكالة، وكان رايت يشغل منصب مساعد لوزير الصحة.

وكان موقع «بوليتيكو» الذي كشف القضية ذكر أن برايس قام بـ 26 رحلة على الأقل منذ بداية العام، كلفت ما مجموعه 400 ألف دولار. وأكدت وزارة الصحة أن الرحلات كانت ذات طابع حكومي، مدافعة بذلك عن شرعية النفقات، لكنها شملت أماكن يملك فيها برايس منازل. ودعا خمسة أعضاء ديمقراطيين في الكونجرس الأربعاء الماضي إلى استقالة برايس الذي يعد من الأثرياء، خاصة بسبب رحلات مكوكية قام بها بين واشنطن وفيلادلفيا على متن طائرة استأجرها بـ 25 ألف دولار، على الرغم من وجود عدد كبير من الرحلات لخطوط شركات طيران عامة بين المدينتين الواقعتين على الساحل الشرقي.

وحارب برايس على مدى يومين من أجل الإبقاء على منصبه الذي شغله أقل من ثمانية أشهر، وذكر صحفي في شبكة «فوكس نيوز» أن وزير الصحة سيسدد 51 ألفاً و887 دولاراً من نفقات السفر. ويواجه وزراء آخرون في إدارة ترامب بينهم وزير الخزانة ستيف منوتشين اتهامات باستخدام طائرات خاصة دون مبرر.

وينضم برايس إلى قائمة طويلة من سبعة مسؤولين كبار اضطروا إلى الاستقالة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب الرئاسة في 20 يناير. كما يدفع برايس ثمن استياء ترامب من فشل مشروعه إصلاح برنامج «اوباماكير» رغم تعهده بإلغائه.