جامعة أكسفورد تزيل صورة اونج سان سو تشي

لندن (أ ف ب)

أعلنت جامعة اكسفورد، حيث درست اونج سان سو تشي، أنها أزالت صورة للقيادية الميانمارية، وذلك في قرار اتخذ بعد انتقادات واسعة لتعاملها مع أزمة الروهيجنا، بحسب بيان للجامعة أمس. والصورة التي كانت في المدخل الرئيس لكلية سانت هيوز، وضعت في المخزن واستبدلت بلوحة جديدة قدمها الفنان الياباني يوشيهيرو تاكادا.

والقيادية البورمية الحائزة جائزة نوبل للسلام، تخرجت في كلية سانت هيوز بشهادة في الفلسفة والسياسة والاقتصاد عام 1967 قبل أن تحصل على ماجستير في السياسة في 1968. وقالت الكلية في بيان: «تلقينا لوحة جديدة في وقت سابق هذا الشهر، وسوف تعرض لفترة في المدخل الرئيس». وأضاف البيان، «في هذه الأثناء تم نقل لوحة اونج سان سو تشي إلى موقع آمن». وتأتي إزالة اللوحة التي رسمها الفنان الصيني شين يانينج عام 1997 قبيل بدء تلاميذ جدد حصصهم في الجامعة. واللوحة كانت ملكا لزوج سو تشي، الأكاديمي في اكسفورد مايكل آريس، وورثتها الجامعة بعد موته في 1999. ومن بين خريجي سانت هيوز رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.