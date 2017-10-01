مساندة مصرية للسودان في اجتماعات «حقوق الإنسان»

القاهرة، الخرطوم (وكالات)

أكد وكيل وزارة الخارجية المصرية السفير عبد الغني النعيم عوض الكريم، أن مصر دعمت وساندت السودان في اجتماعات الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، وأن هناك تنسيقاً وتعاوناً بين البعثتين الدائمتين للبلدين بجنيف. وقال بيان صادر عن سفارة السودان لدى القاهرة، أمس السبت، إن المندوب الدائم المصري قدم بياناً باسم المجموعة العربية أعرب فيه عن تأييدهم ومساندتهم لموقف السودان، مشيراً للتطور الكبير لحقوق الإنسان بالسودان والتعاون المستمر لحكومة السودان مع المسؤولين الدوليين في هذا المجال.

وأضاف الكريم، لوكالة السودان للأنباء، أن المندوب المصري بالمجلس الدولي أوضح أن السودان لم ينل ما يستحقه من دعم فني وتقني لست سنوات على الرغم من أن قرارات المجلس نصت على هذا الدعم. تجدر الإشارة إلى أن وزيري خارجية السودان ومصر اتفقا في لقائهما، في سبتمبر الماضي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، على تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنظمات الدولية والإقليمية.