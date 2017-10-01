الكويت وباكستان تبحثان تعزيز التعاون في التدريب العسكري

إسلام أباد (كونا)

بحث آمر القوة الجوية الكويتية، اللواء الركن طيار عبدالله الفودري مع نظيره الباكستاني المارشال سهيل أمان أمس السبت، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها سبل تعزيز التعاون في مجال التدريب العسكري. وذكرت القوات الجوية الباكستانية في بيان أن اللواء الركن طيار الفودري زار مقر قيادتها في العاصمة إسلام أباد حيث استقبله لدى وصوله كبار الضباط وعلى رأسهم المارشال أمان وتم بعد ذلك استعراض حرس الشرف.

وأضاف البيان، أن المسؤولين بحثا خلال اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما اطلع الوفد الكويتي الزائر على عرض حول دور القوات الجوية الباكستانية وأدائها وهيكلها التنظيمي. ونقل البيان عن اللواء ركن طيار الفودري إشادته بدور القوات الجوية الباكستانية في الحرب ضد الإرهاب معربا عن تقديره لما يتمتع به أفرادها من مهنية عالية ورغبته في الاستفادة من تجاربها.

من جانبه، قال رئيس القوات الجوية الباكستانية، إن الكويت وباكستان تتمتعان بعلاقات ودية وأخوية طويلة معرباً عن استعداد بلاده للتعاون مع الكويت في مجال الطيران والتدريب العسكري. وكان آمر القوة الجوية الكويتية قد حضر أمس الأول احتفال أكاديمية القوات الجوية الباكستانية بتخريج الدورة 119 لقوة الدعم القتالي من بينهم 12 طالباً كويتياً.