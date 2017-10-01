آفاق جديدة للتعاون بين إيطاليا ورابطة العالم الإسلامي

روما (وام)

أشادت فعاليات سياسية إيطالية بجهود رابطة العالم الإسلامي في دعم قيم المواطنة لدى أبناء الجاليات المسلمة في البلدان الغربية، مؤكدة أن الرابطة تضطلع بدور بالغ الأهمية في ترسيخ التسامح والتكامل بين شتى الحضارات. جاء ذلك خلال لقاء أمين عام الرابطة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى والوفد المرافق له، بهذه الفعاليات. فقد التقى العيسى مع نائب وزير الخارجية الإيطالي، فينشينسو أميندولا المعني بشؤون الدول العربية والإسلامية،الذي أكد أن الحكومة الإيطالية تسعى إلى فتح آفاق جديدة من التعاون بينها وبين العالم الإسلامي، عبر الجهات التي تسلك منهج الوسطية والاعتدال والتوازن في جميع شؤونها، للاستفادة من تجاربها في مجال التواصل والتعايش السلمي الذي يعد الحل الأمثل لجميع مشكلات وأزمات بعض الأقليات المسلمة في جميع إنحاء العالم منوهاً بدور الرابطة وأهميته.

من جانبه أوضح د.العيسى أن الرابطة تهدف من خلال رسالتها المتجددة إلى تعزيز التواصل الحضاري بين الشعوب بما يحقق المزيد من التعايش والتسامح والتعاون الإنساني والأخلاقي ويتجاوز عقبات التطرف الفكري والعنصري بما يحمله من شحن وكراهية مفتعلة بين بني النفس الواحدة وما يلحق ذلك من تناحر ومواجهات يخسر نتائجها الجميع بشرياً ومادياً وأخلاقياً وهو ما يكشف مستوى الضحالة لدى بعض البشر. كما أكد استمرار الرابطة في برامجها لتعزيز الوعي الإسلامي لدى الجاليات المسلمة القائم على الوعي الحضاري خصوصاً التأكيد على ثقافة الاندماج الإيجابي وووفاء وصدق المواطنة، واحترام الدساتير والقوانين التي تحكمهم وأن هذا لا يتعارض من حيث المبدأ مع هويتهم الدينية ومن وجد غير ذلك فإن عليه مغادرة الدولة التي لاينسجم مع دستورها وقانونها لأي سبب من الأسباب كان عدم انسجامه.