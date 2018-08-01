واردات آسيا من النفط الإيراني بأدنى مستوى

طوكيو (رويترز)

أظهرت أرقام حكومية وبيانات لتتبع السفن أن واردات كبار المشترين الآسيويين من النفط الخام الإيراني انخفضت لأدنى مستوى في سبعة أشهر في يونيو، في الوقت الذي قلصت فيه كوريا الجنوبية على نحو كبير وارداتها قبل عقوبات جديدة محتملة على طهران.

واستوردت الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية الشهر الماضي 1.45 مليون برميل يومياً من إيران، وفقاً للبيانات، وهو ما يقل بنسبة 0.5 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة قبل عام، ويشكل أدنى مستوى منذ نوفمبر من العام الماضي. وربما تنخفض مشتريات الدول الأربع من الخام الإيراني بشكل كبير بنهاية العام بعد أن سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. وتدخل المجموعة الأولى من العقوبات الأميركية حيز النفاذ في السابع من أغسطس وبقية العقوبات، بالأخص في قطاع البترول، بعد فترة تقليص تدريجي للنشاط تمتد 180 يوماً، وتنتهي في الرابع من نوفمبر.