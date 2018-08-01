اعتقال 17 فلسطينياً في الضفة وإصابة مجندة بجيش الاحتلال

عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي(القدس المحتلة، رام الله، غزة)

اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء، 17 فلسطينياً بمناطق مختلفة بالضفة الغربية، فيما أصيبت مجندة بجيش الاحتلال بجراح طفيفة خلال المواجهات التي اندلعت في مخيم الدهيشة.

وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن قواته اعتقلت 17 فلسطينياً، زاعماً أن المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، مشيراً إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة لضلوعهم في أعمال مقاومة شعبية ونشاطهم ضد الجنود والمستوطنين.

وخلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم، اندلعت مواجهات مع جنود الجيش الإسرائيلي، حيث أصيبت مجندة بجراح متوسطة، بعد أن ألقيت زجاجة حارقة على الجنود المقتحمين للمخيم.

وتركزت اعتقالات قوات الجيش الإسرائيلي في مختلف محافظات الضفة الغربية، فيما كثف جنود الجيش الإسرائيلي من عمليات الدهم والتفتيش في محافظات قلقيلية، الخليل وجنين ورام الله.