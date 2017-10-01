500 طفل فرنسي في مناطق «داعش» بالعراق وسوريا



تاريخ النشر: الأحد 01 أكتوبر 2017 باريس (رويترز) قال مسؤول بمكتب الرئيس الفرنسي مساء أمس الأول، إن نحو 700 مواطن بالغ، ثلثهم نساء ونحو 500 طفل، موجودون في مناطق خاضعة للمتطرفين في العراق وسوريا، مما يزيد من احتمالات وجود تحديات قانونية في كيفية التعامل معهم. وقال المسؤول إن نصف الأطفال ولدوا بالبلدين، وإن ألفي مواطن فرنسي ومقيم ذهبوا إلى سوريا والعراق، ولقي 200 إلى 300 منهم حتفهم. وتعاني فرنسا من كيفية التعامل مع العائدين من سوريا والعراق. وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولوم، في أغسطس إن 271 متطرفا عادوا للبلاد ويخضعون للتحقيق. وتحتجز السلطات العراقية نحو 1400 من زوجات وأبناء مقاتلين يشتبه بانتمائهم إلى «داعش» في مخيم بعدما طردت القوات العراقية التنظيم من الموصل.