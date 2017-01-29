غرفة الشارقة تنظم الدورة الثالثة لمعرض «ايكرس الشرق الأوسط»

الشارقة (الاتحاد)

اعتمدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال اجتماعها مؤخراً في مقر الغرفة مع مجموعة عمل قطاع العقارات فعاليات الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للاستثمار العقاري (ايكرس الشرق الأوسط 2017)، الذي سيقام خلال الفترة 21 - 23 مارس القادم، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، مطلقةً سلسلة من الفعاليات المصاحبة التي تعزز من أهمية المعرض كمنصة مثالية لإبراز مزايا القطاع العقاري في الشارقة.

وكشفت غرفة الشارقة عن وضع خطة عمل متكاملة، تشمل تنظيم عدد من الفعاليات المصاحبة طوال فترة إقامة المعرض مثل ورش العمل والمحاضرات والندوات والدورات التدريبية المختصة بشؤون القطاع العقاري، وبيئته الاستثمارية في إمارة الشارقة، حيث تم التنسيق والتعاون مع كلٍ من دائرة التسجيل العقاري بالشارقة ومجموعة عمل قطاع العقارات، التي تعمل تحت مظلة غرفة الشارقة.

وأشار خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى أهمية المعرض، باعتباره أحد الأدوات الرئيسة للترويج للقطاع العقاري في الشارقة، الذي يعتبر إحدى ركائز اقتصاد الإمارة، الذي خطا خطوات هائلة نحو تحقيق أهدافه التنموية تحت القيادة والتوجيهات الحكيمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤكداً أن التنسيق يتم مع الأطراف المعنية على أعلى المستويات للخروج بدورة ناجحة بكل المقاييس.

ولفت ابن بطي إلى أن الجديد في الدورة القادمة للمعرض هو الاتفاق مع دائرة التسجيل العقاري بالشارقة ومجموعة عمل قطاع العقارات على تنظيم سلسلة من النشاطات والفعاليات التي سترسخ من دور المعرض كأهم معارض الاستثمار العقاري في المنطقة. وبدوره، أكد عبدالعزيز راشد آل صالح، مدير دائرة التسجيل العقاري تضافر جميع جهود الأطراف المعنية لإنجاح المعرض، كاشفاً عن أن القائمين على المعرض قاموا بوضع آلية واضحة وشفافة لضمان مشاركة الشركات من خارج الدولة، والتأكد من مصداقية المشاريع التي يعرضونها. وأثنى سعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات على الديناميكية التي يتمتع بها القائمون على القطاع العقاري في إمارة الشارقة، مشيداً بالتعاون البنّاء لغرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري فيما يختص بشؤون القطاع العقاري بالإمارة، ومؤكداً أن التواصل الفعال بين القطاعين العام والخاص، يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بينهما بما يحقق الأهداف المشتركة.