وزير إسرائيلي يتوقع التوصل لتسوية طويلة المدى مع حماس

القدس المحتلة (الاتحاد)

كتب وزير الطاقة الإسرائيلي وأحد أعضاء الكابنيت الأمني «يوفال شتاينتس»، امس الثلاثاء، تغريدة على حسابه الشخصي بـ«تويتر» تطرق فيها إلى الوضع في قطاع غزة. وبحسب موقع «روتر» العبري، أوضح شتاينتس «وفقا لتقديراتي فنحن في طريقنا لتحقيق تسوية طويلة المدى مع حماس، وذلك بالتعاون مع مصر والأمم المتحدة وإسرائيل».

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد قطاع غزة حراكا مكثفا في الأسابيع الأخيرة، ضمن خطة ملادينوف لإنقاذ قطاع غزة. وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أن «غلاف قطاع غزة لا يزال يشتعل» حيث تجدد إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، وتجدد معها اندلاع النيران في محيط القطاع المحاصر منذ سنوات».واندلعت، أمس الثلاثاء، 7 حرائق في محيط قطاع غزة نتيجة للبالونات الحارقة. وعملت طواقم الإطفاء على إخمادها، بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي وطواقم «كيرن كييميت» و»سلطة الطبيعة والحدائق». وتم إخماد خمسة منها، بينما ظل حريقان في «نيرعام» و«كيسوفيم» مشتعلين حتى مساء أمس.