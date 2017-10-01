أربيل تدعو لرفع العقوبات ضد إقليم كردستان

أربيل، بغداد (الاتحاد، وكالات)

دعت حكومة إقليم كردستان أمس، الحكومة العراقية والأمم المتحدة إلى إيقاف ما وصفته بـ«العقوبات الجماعية بحق المواطنين في الإقليم والمتمثلة بإغلاق مطارات كردستان».

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، سفين دزيي في بيان، إن قرار الحكومة العراقية إغلاق مطارات إقليم كردستان «عقوبة جماعية وحصار جماعي على شعب كردستان وإصرار على هذه الخروقات القانونية والإنسانية تجاه شعب كردستان بذريعة فرض السلطات الفيدرالية للعراق». وأضاف أن «مطارات الإقليم ومنذ إنشائها عملت بموجب الدستور والقوانين العراقية النافذة وحصلت على العديد من رسالات الشكر والتقدير من سلطة الطيران المدني العراقي وافتخروا بها وتم باستمرار إجراء زيارات من فرق الحكومة العراقية لرقابة مطاري إقليم كردستان». وذكر أن إغلاق المطارات يعرقل الزيارات المتكررة للمرضى والجرحى من عناصر البيشمركة في الحرب ضد تنظيم «داعش» ممن بحاجة إلى الرعاية الطبية خارج العراق ويعيق الزيارات المتبادلة لمئات عوائل إقليم كردستان والعراق من الكرد والمسيحيين والعرب السنة التي لجأت إلى بلدان أخرى.

بدوره، أكد وزير النقل والمواصلات في إقليم كردستان العراق أمس، توقف جميع الرحلات الجوية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، واصفا إجراء حكومة بغداد بالعقاب السياسي، وأن كردستان لن تسمح لأي شخص أن يدير شؤون المطارات. وقال مولود باومراد، في كلمة متلفزة أمام جلسة لبرلمان الإقليم عقدت أمس، لمناقشة العقوبات السياسية التي اتخذتها بغداد إن «جميع الرحلات الجوية المدنية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية الدوليين، قد توقفت بالكامل بحسب قرارات الحكومة العراقية، التي ليست لها أية أساس قانوني ولا تستند إلى اتفاقيات الطيران المدني» واصفا القرارات بأنها «عقاب سياسي». وأضاف أنه «من المعروف أن المتضرر الأول من تلك القرارات، هم المواطنون وشركات الطيران، وهي عقاب جماعي». وعن تواجد موظفين تابعين للحكومة العراقية في مطاري أربيل والسليمانية قال باومراد «لن نسمح أبدا بتواجد شخص واحد لهذا الغرض، ونحن ندير المطارات، وبتنسيق كامل مع سلطة الطيران المدني العراقي، ولن نسلم إرادتنا لأحد».