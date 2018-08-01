مصر: مقتل 5 كوادر من حركة «حسم» بالقليوبية

القاهرة (وكالات)

أعلنت الداخلية المصرية، ضبط عدد من الهاربين من عناصر حركة «حسم» الإخوانية الإرهابية بعد معلومات وردت إلى قطاع الأمن الوطني، تفيد بصدور تكليفات من قيادات الحركة بالخارج لعناصرهم بالبلاد، الإعداد لتنفيذ حوادث إرهابية بهدف زعزعة الاستقرار. وقالت الداخلية المصرية، في بيان امس: «جرى التعامل مع تلك المعلومات، وتحديد عدد من العناصر القائمة على ذلك التحرك، والسابق رصد تورط بعضهم في ارتكاب عدد من العمليات الإرهابية السابقة، كما أمكن تحديد الأوكار التنظيمية التي يتخذونها مقراً لاختبائهم والإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية».

وأضاف البيان، «عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، تمت مداهمة تلك الأوكار، إحداها بمنطقة العبور في محافظة القليوبية، حيث بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات حال الاقتراب من وكرهم، وأسفر التعامل مع مصدر النيران عن مقتل 5 كوادر حركة حسم الإخوانية الإرهابية». وتابعت الداخلية المصري، «كما تم استهداف الوكر الكائن بمنطقة السلام بالقاهرة والذي تتخذه عناصر حركة حسم مخزناً للأسلحة والذخائر، حيث عثر على 6 بنادق آلية، و3 بنادق خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة الآلية، مخبأة أسفل كمية من الرمال بالوكر المشار إليه». وأوضح البيان، أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة المشار إليها، وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق».

من ناحية أخرى، قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، أمس، بمعاقبة 39 إخوانياً بالسجن المؤبد حضورياً، متورطين في أحداث إرهابية بمراكز محافظة المنيا، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، أغسطس 2013. وعاقبت المحكمة 39 متهماً بالسجن المؤبد 25 عاماً لكل منهم حضورياً، فيما عاقبت 3 متهمين حضورياً بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهم، و17 متهماً آخرين حضورياً بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، فيما عاقبت 11 متهماً حضورياً بالسجن المشدد 10 سنوات.

وبرأت المحكمة 21 متهماً آخرين حضورياً لعدم كفاية الأدلة في أحداث اقتحام قسم شرطة مغاغة، وتكوين خلية إرهابية، واقتحام وحرق كمين نقطة دلجا، واستراحة الكنيسة، وحرق مبنى النيابة الإدارية، ومجلس المدينة، ومكتب البريد بمركز ديرمواس، إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة. وكانت المحكمة العسكرية بدأت مطلع العام الجاري في محاكمة المتهمين عقب القبض عليهم في فترات متفاوتة، بعد إصدار أحكام بالسجن المؤبد غيابياً، قبل أن يتم إعادة إجراءات محاكمتهم.