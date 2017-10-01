مقتل 70 مدنياً بينهم أطفال بغارات لنظام الأسد وروسيا

دمشق (وكالات)
قتل أكثر من 70 مدنياً وأصيب العشرات نتيجة لقصف جوي لنظام الأسد وطائرات روسية على أرياف دمشق وإدلب وحمص ودير الزور، فيما سيطر تنظيم «داعش» على مدينة القريتين بالبادية السورية بعد هجوم معاكس شنه على مواقع قوات الأسد.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، إنه وثق مقتل 28 مدنياً جراء قصف جوي استهدف مناطق في بلدة أرمناز بريف إدلب الشمالي الغربي مساء أمس الأول.
وأضاف المرصد أن من بين القتلى 4 أطفال و7 سيدات وإصابة وفقدان العشرات بينهم أطفال وسيدات، مشيراً إلى أن عدد القتلى يبقى مرشحاً للارتفاع لوجود بعض الجرحى في حالات خطيرة.
وأشار المرصد إلى «تنفيذ الطائرات الحربية غارة ثانية استهدفت بلدة أرمناز بريف إدلب الشمالي الغربي، حيث قصفت الطائرات مناطق تنفيذ الغارة الأولى، خلال عملية إنقاذ الجرحى وانتشال العالقين من تحت أنقاض المباني التي دمرتها الطائرات الحربية». وتابع المرصد من جهة أخرى، أن 13 مدنيا آخرين قتلوا في عمليات قصف في مختلف مناطق المحافظة.
وذكر أن إجمالي عدد القتلى المدنيين منذ تصعيد القصف الجوي على ريفي محافظتي أدلب وحماة في الـ19 من الشهر الماضي، وحتى صباح أمس، بلغ 183 قتيلاً على الأقل بينهم 50 طفلًا و45 سيدة فيما بلغ عدد الجرحى 485 شخصاً. وفي بيان منفصل، قال المرصد السوري، إن البادية السورية تشهد منذ ثلاثة أيام اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري وعناصر تنظيم «داعش». على محاور في باديتي دير الزور وحمص. وأضاف أن مجموعات من تنظيم «داعش» شنت هجمات معاكسة استهدفت مدينة القريتين بعد تمكنها من التسلل إلى المنطقة الواقعة في ريف حمص الجنوبي الشرقي والاشتباك مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها والسيطرة على المدينة. وأعلنت مصادر مختلفة أن عدد قتلى مليشيا «حزب الله» الإرهابي الذين سقطوا في عملية مباغتة في منطقة السخنة بريف حمص الشرقي، شنها «داعش» قبل يومين على الحدود مع محافظة دير الزور بمنطقة «كباجب» وصل إلى 14 قتيلاً. ... المزيد