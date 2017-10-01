مقتل 70 مدنياً بينهم أطفال بغارات لنظام الأسد وروسيا

دمشق (وكالات)

قتل أكثر من 70 مدنياً وأصيب العشرات نتيجة لقصف جوي لنظام الأسد وطائرات روسية على أرياف دمشق وإدلب وحمص ودير الزور، فيما سيطر تنظيم «داعش» على مدينة القريتين بالبادية السورية بعد هجوم معاكس شنه على مواقع قوات الأسد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، إنه وثق مقتل 28 مدنياً جراء قصف جوي استهدف مناطق في بلدة أرمناز بريف إدلب الشمالي الغربي مساء أمس الأول.

وأضاف المرصد أن من بين القتلى 4 أطفال و7 سيدات وإصابة وفقدان العشرات بينهم أطفال وسيدات، مشيراً إلى أن عدد القتلى يبقى مرشحاً للارتفاع لوجود بعض الجرحى في حالات خطيرة.

وأشار المرصد إلى «تنفيذ الطائرات الحربية غارة ثانية استهدفت بلدة أرمناز بريف إدلب الشمالي الغربي، حيث قصفت الطائرات مناطق تنفيذ الغارة الأولى، خلال عملية إنقاذ الجرحى وانتشال العالقين من تحت أنقاض المباني التي دمرتها الطائرات الحربية». وتابع المرصد من جهة أخرى، أن 13 مدنيا آخرين قتلوا في عمليات قصف في مختلف مناطق المحافظة.