الجزائر: مقتل 7 جنود في اشتباك مع جماعة إرهابية

الجزائر(وكالات)

لقي 7 جنود مصرعهم الليلة قبل الماضية، وجرح 15 آخرين، في حصيلة أولية، خلال اشتباك عنيف مع مجموعة إرهابية هاجمت ثكنة عسكرية، في منطقة بيسي ببلدية عزابة التابعة لولاية سكيكدة شرق الجزائر، أسفر الاشتباك أيضاً عن مقتل 3 إرهابيين. وقالت وسائل الإعلام المحلية، إن الاشتباك اندلع مساء الاثنين بين مجموعة إرهابية يتراوح عددها بين 15 و20 إرهابياً، وعناصر الجيش الجزائري، بينما أظهرت مقاطع فيديو وصور منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي عملية نقل الضحايا والجرحى إلى المستشفى، عبر سيارات الإسعاف، رافقتها نداءات عاجلة للتبرع بالدم لجرحى الهجوم الإرهابي.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان إنّ وحدة من الجيش قتلت 3 إرهابيين في كمين نصب في منطقة بيسي ببلدة عزابة بولاية سكيكدة شرقي الجزائر، واسترجعت قطعتي سلاح وذخيرة وأغراضاً كانت بحوزة الإرهابيين، لكنها لم تشر إلى الخسائر البشرية في صفوفها. وتقود قوات الجيش الجزائري على مدار السنة، عمليات تمشيط وملاحقة ضد عناصر المجموعات الإرهابية شرق البلاد، وعلى الحدود الجبلية مع تونس، بهدف تطهير البلاد من بقايا الإرهاب.