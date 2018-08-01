البحرين: انطلاق أكبر برنامج تدريبي للانتخابات

المنامة (الاتحاد)

تشهد العاصمة البحرينية المنامة فعاليات البرنامج التدريبي لانتخابات 2018 الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية تحت شعار (درِّب). وتسعى الحملة إلى تعزيز الاتصال والتعاون والتعاضد بين أبناء المجتمع لبناء حملة تشاركية شعبية هادفة، من خلال استثمار الآفاق المفتوحة للمشاركة الانتخابية وزيادة الوعي بأهميتها.

وتركز الحملة على التواصل المباشر مع المترشحين ومديري الحملات الانتخابية والمهتمين بالشأن الانتخابي، وسوف يتم استثمار منصات التواصل الاجتماعي والوسائل التكنولوجية في هذه الحملة من خلال تفعيل قنوات الإعلام الرقمي.ويعد البرنامج أكبر برنامج تدريبي توعوي من نوعه لتدريب المترشحين ومديري الحملات الانتخابية لخوض الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة، حيث يتضمن 3 محاور هي القانوني والسياسي والإعلامي؛ وذلك من خلال 16 فعالية سيتم تنفيذها خلال 27 يوماً في الفترة من 29 يوليو حتى 27 سبتمبر 2018؛ مقسمة ما بين محاضرات توعوية ودورات تدريبية متنوعة.