نفوق آلاف الحيوانات جنوب العراق جراء شح وملوحة المياه

بغداد (وكالات)

تسببت الأزمة المائية التي تعيشها مناطق جنوب العراق منذ أشهر، بنفوق آلاف الحيوانات، خاصة تلك التي تعيش في مناطق الأهوار أو بالقرب منها.

وشهدت الأشهر الماضية نزوح مربي المواشي من مناطق جنوب الأهوار بمحافظة ذي قار، باتجاه المناطق الشمالية من المحافظة التي تتدفق فيها المياه بشكل أفضل من تلك التي كانوا فيها. وبسبب أزمة المياه، نشبت خلافات كبيرة بين بعض عشائر المحافظات الجنوبية، ولم تتمكن الحكومة العراقية من التدخل لقوة وسطوة العشائر في تلك المناطق، بالإضافة إلى ذلك فإن العشائر في تلك المحافظات تتحكم بعمليات توزيع المياه على الأراضي الزراعية بعيدا عن الدولة العراقية. وقالت النائبة السابقة عن المحافظة، فاطمة الزركاني إن «ملوحة المياه ألحقت أضراراً كبيرة بالمواطنين، خاصة القريبين من شط العرب، إضافة إلى ذلك فإنها تسببت بنفوق أعداد كبيرة لا تقدر من الأسماك.