المخابرات العراقية تضبط «شبكة احتيال» تنشد ابتزاز مصارف لبنانية

بغداد (الاتحاد، وكالات)

كشف جهاز المخابرات الوطني العراقي، شبكة احتيال يقوم أفرادها بنشر «أخبار غير صحيحة ومعلومات ملفقة» بغرض ابتزاز عدد من المصارف اللبنانية، مدعين ملكيّتهم لمستندات عن أرصدة لهم بملايين الدولارات الأميركية في تلك المصارف. وذكر المكتب الإعلامي للجهاز «أنه في نطاق التنسيق والتعاون المشترك بين العراق ولبنان في الملفات والقضايا الأمنية، تبين أن أفراد الشبكة قاموا بتقديم دعاوى ضد بعض المصارف، وآخرها محاولة الاحتيال على (بنك عودة) أحد المصارف اللبنانية المعروفة، حيث ثبت أن المستندات المقدمة من قبلهم مزورة، فضلاً عن بثهم ونشرهم أخباراً ملفقة عن تلك المصارف».

وأكد المكتب العراقي أنه «تم توقيف عدد من أفراد هذه العصابة، والعمل جارٍ على ضبط وتوقيف الآخرين» وذلك استمراراً للجهود المتعلقة بحماية اقتصاد البلدين، والحفاظ على علاقتهما الثنائية المتميزة. وفيما لم يذكر البيان تفاصيل بشأن هوية المتهمين وجنسياتهم وملابسات الاتهامات، لم يفصح الأمن العام اللبناني عن أي معلومات أو ينشر بياناً توضيحيا بشأن الموضوع. وكان مدير عام الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم، أعلن أنه زار العراق في «مهمة خاصة» كلّف بها من قبل الرئيس ميشال عون.