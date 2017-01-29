«المال كابيتال» تعين مسؤولين تنفيذيين

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «المال كابيتال»، التابعة لشركة دبي للاستثمار (ش.م.ع)، وهي مؤسسة استثمارية متنوعة مرخصة من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعيين مديرين تنفيذيين لدفع عجلة نمو أعمالها وتوسيع محفظتها في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية الحالية والجديدة.

وكان من بين هذه التعيينات سانجاي فيغ في منصب العضو المنتدب، للاستشارات المؤسسية والاستثمارات المباشرة، وتشارلز مونشو في منصب رئيس إدارة الاستثمار.

وفي تصريح له، قال ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال: «تتطلع الشركة لتحقيق النمو العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى السنوات الخمس المقبلة. ولدعم هذا النمو، قمنا بتعيين فريق من المديرين التنفيذيين البارزين لضمان تنفيذ خططنا. ويسرنا الترحيب بكل من سانجاي فيغ وتشارلز مونشو اللذين سيشكلان قيمة إضافية استثنائية لفريق عملنا وعملائنا، لا سيما وأنهما يحظيان بتقدير عالٍ في القطاع، ونتوقع الاستفادة من خبراتهما وعلاقاتهما في المنطقة مع مواصلة «المال كابيتال» لمسار نموها».