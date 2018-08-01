شركات أردنية تبدأ صيانة مكاتبها استعداداً لإعادة فتح معبر نصيب

عمان (وكالات)

بدأت شركات التخليص الأردنية، أمس، بإجراء عمليات صيانة لمكاتبها على الجانب الأردني من معبر نصيب الحدودي مع سوريا، استعداداً لعودة العمل بمجرد صدور قرار رسمي بإعادة فتح المعبر.

وقال نقيب أصحاب شركات ومكاتب التخليص ونقل البضائع في الأردن، ضيف الله أبو عاقولة:«النقابة شرعت، بعد حصولها على تصريح من الجهات المعنية، بالعمل على صيانة مكاتبها المقامة بداخل مركز نصيب (جابر) الحدودي». وأضاف أبو عاقولة، أنه «تم استقدام متعهد من أجل صيانة مكاتب الشركات المقامة بداخل المركز الحدودي، والتي يبلغ عددها 172 شركة، والتي أغلقت مكاتبها منذ قرار إغلاق الحدود» جراء الحرب الأهلية السورية. ويقع المعبر بين بلدة نصيب السورية في محافظة درعا، وبلدة جابر الأردنية بمحافظة المفرق، وهو أكثر المعابر ازدحاماً على الحدود السورية، إذ وصل عدد الشاحنات التي تمر عبره قبل نشوب الأزمة السورية في 2011، إلى 7 آلاف شاحنة يومياً.