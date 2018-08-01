حجم التآمر القطري تجاوز كل الحدود لكسب دور «الدولة المحورية»

أحمد مراد (القاهرة)

أكد خبراء أن ما كشفته صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، حول تآمر قطر ضد منافسيها لسرقة حق تنظيم مونديال 2022، ليس بالأمر الغريب على النظام القطري، والذي يمثل «رحم الخيانة والتآمر» منذ أكثر من 20 عاماً.

وأوضح الخبراء أن نظام الحمدين سخر كل إمكانيات وموارد وثروات الدولة القطرية من أجل تنفيذ «مخططات مشبوهة»، بهدف أن تظهر الدوحة في صورة «دولة محورية» لها ثقل ونفوذ إقليمي وعالمي، حيث فتحت الدوحة خزائنها على مصراعيها لشراء «الذمم الفاسدة» التي تساعدها على الحصول على حق استضافة البطولة العالمية بأي ثمن، حتى ولو كان ذلك عبر «طرق ملتوية» وأساليب غير قانونية وغير شريفة.

وكانت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، نشرت مطلع هذا الأسبوع، تقريراً مطولاً، كشفت فيه عن تفاصيل المؤامرة القطرية لسرقة حق تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وذلك من خلال إطلاق حملة تشويه ضد المنافسين، وبالأخص الولايات المتحدة وأستراليا، بالاستعانة بخبراء في العلاقات العامة وعملاء استخبارات سابقين، بعلم من كبار المسؤولين في الدوحة.

وأكد الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء محمود منصور، أحد مؤسسي جهاز المخابرات العامة القطري، أن ما كشفته الصحيفة البريطانية حول تآمر قطر ضد منافسيها لسرقة حق تنظيم مونديال 2022 ليس بالأمر الجديد، وليس بالأمر الغريب على النظام القطري، والذي يمثل «رحم الخيانة والتآمر» منذ أكثر من 20 عاماً، وذلك عندما تآمر أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني ضد والده، وانقلب عليه واستولى على السلطة أثناء سفر أبيه إلى الخارج.