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خبراء لـ «الاتحاد»: الدوحة فتحت خزائنها لشراء «الذمم الفاسدة» للفوز بحق تنظيم المونديال بأي ثمن

حجم التآمر القطري تجاوز كل الحدود لكسب دور «الدولة المحورية»
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تاريخ النشر: الخميس 02 أغسطس 2018

أحمد مراد (القاهرة)

أكد خبراء أن ما كشفته صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، حول تآمر قطر ضد منافسيها لسرقة حق تنظيم مونديال 2022، ليس بالأمر الغريب على النظام القطري، والذي يمثل «رحم الخيانة والتآمر» منذ أكثر من 20 عاماً.

وأوضح الخبراء أن نظام الحمدين سخر كل إمكانيات وموارد وثروات الدولة القطرية من أجل تنفيذ «مخططات مشبوهة»، بهدف أن تظهر الدوحة في صورة «دولة محورية» لها ثقل ونفوذ إقليمي وعالمي، حيث فتحت الدوحة خزائنها على مصراعيها لشراء «الذمم الفاسدة» التي تساعدها على الحصول على حق استضافة البطولة العالمية بأي ثمن، حتى ولو كان ذلك عبر «طرق ملتوية» وأساليب غير قانونية وغير شريفة.

وكانت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، نشرت مطلع هذا الأسبوع، تقريراً مطولاً، كشفت فيه عن تفاصيل المؤامرة القطرية لسرقة حق تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وذلك من خلال إطلاق حملة تشويه ضد المنافسين، وبالأخص الولايات المتحدة وأستراليا، بالاستعانة بخبراء في العلاقات العامة وعملاء استخبارات سابقين، بعلم من كبار المسؤولين في الدوحة.

وأكد الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء محمود منصور، أحد مؤسسي جهاز المخابرات العامة القطري، أن ما كشفته الصحيفة البريطانية حول تآمر قطر ضد منافسيها لسرقة حق تنظيم مونديال 2022 ليس بالأمر الجديد، وليس بالأمر الغريب على النظام القطري، والذي يمثل «رحم الخيانة والتآمر» منذ أكثر من 20 عاماً، وذلك عندما تآمر أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني ضد والده، وانقلب عليه واستولى على السلطة أثناء سفر أبيه إلى الخارج.

وأضاف: «نظام الحمدين الذي يسيطر على مقاليد الحكم في الدوحة منذ عام 1995 وحتى الآن، نشأ وعاش ونما على سلسلة طويلة من حلقات التآمر والخيانة، حيث سخر كل إمكانات وموارد وثروات الدولة القطرية من أجل تنفيذ (مخططات شيطانية) ضد العديد من الدول العربية والإسلامية، ويتطوع لخدمة الأجندات المعادية للمنطقة، سواء إيرانية أو إسرائيلية، وكل ذلك بهدف أن تظهر الدوحة في صورة (دولة محورية) لها ثقل ونفوذ إقليمي وعالمي، وبالتالي ليس بالغريب أن تتآمر قطر ضد منافسيها للحصول على حق تنظيم بطولة كأس العالم 2022، وهو الأمر الذي يجعل نظام الحمدين صاحب نفوذ إقليمي ودولي قوي». ... المزيد
     
 