نفوذ الحمدين ينهار في باريس

أبوظبي (موقع 24)

كشفت تقارير فرنسية عدة في اليومين الأخيرين، ارتفاع وتيرة الأحداث في قطر وخارجها، بما يعكس حجم التحولات التي تعرفها الدوحة، بعد الأزمة الخليجية، وجنوح قطر إلى التصعيد في وجه دول المقاطعة، ما دفع بالدوحة إلى خيار المواجهة في الداخل والخارج، في إطار سياسة الهروب إلى الأمام، باعتقال شخصيات قطرية بارزة في طليعتها 4 من أحفاد الحاكم السابق لقطر الشيخ أحمد بن علي آل ثاني قبل إقالته في انقلاب 1972 الذي نفذه الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

ولكن التطورات التي تعرفها قطر، لا تنتهي في الدوحة، بل امتدت إلى الخارج لتطارد استثمارات وصناديق وشركات الاستثمار التابعة للأمير المتخلي الشيخ حمد بن خليفة، والعاملة في فرنسا، في مؤشر على نهاية شهر العسل السابق بين الأمير المتخلي وباريس، والذي شهد ذروته في رئاسة نيكولا ساركوزي، الذي كان وراء صدور قانون على مقاس الاستثمارات القطرية في البلاد، بعد وصوله إلى الرئاسة في 2007.

وفي مؤشر على هذا التحول، يُنتظر أن يمثل ولي العهد القطري المُقال من منصبه في 2003 الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني في 12 أكتوبر أمام محكمة مدينة تونون لو بان، بعد اتهامه بالفساد والتحايل، والإخلال بشروط التهيئة والتراتيب في واحدة من أرقى المناطق في فرنسا، على الحدود مع سويسرا وعلى ضفاف بحيرة ليمان الشهيرة على الشاطئ الفرنسي.

وحسب صحيفة لوباريزيان، فإن مقاضاة الأمير القطري، سابقة في تاريخ العلاقة بين البلدين، ذلك أن التجاوزات الكثيرة التي يُتهم بها الشيخ القطري، حظيت وفق تحقيق الصحيفة بموافقة ودعم السلطات السياسية في باريس، التي سمحت للشيخ جاسم بتجاوز مقتضيات ما يُعرف بالمخطط المحلي للتهيئة العمرانية في منطقة سافوا العليا، بعد اتهام رئيسة بلدية المنطقة ماري بيار برتييه، السلطات «السياسية العليا في باريس، بالضغط على بلديتنا للتغاضي عن التجاوزات المرتكبة منذ 2015، والأمر بتفادي بإزعاج الأمير أو التعرض له».