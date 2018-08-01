انخفاض حجم الاستثمار الأجنبي في الدوحة أكثر من 21 مليار دولار

أبوظبي (مواقع إخبارية)

كشفت بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر عن تراجع حجم الاستثمار الأجنبي في الدوحة بنسبة 10.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، حيث تشير الأرقام إلى انخفاض يبلغ مداه 77.6 مليار ريال قطري (21.3 مليار دولار)، وذلك مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وبلغ حجم التراجع في الاستثمار الأجنبي المباشر (الاستثمار إلى الداخل) نحو 8.6 مليار ريال قطري، فيما تراجع إجمالي الاستثمارات الأجنبية إلى 455.9 مليار ريال قطري خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ524.9 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الماضي، بانخفاض يبلغ حجمه نحو 69 مليار ريال قطري.