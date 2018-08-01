«الكونميبول» يضغط لسحب مونديال 2022 من قطر

معتز الشامي (دبي)

كشفت مصادر مطلعة بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن تحركات تمت خلال الأيام القليلة الماضية، من اتحاد أميركا الجنوبية «الكونميبول»، للضغط باتجاه سحب ملف تنظيم مونديال 2022 من قطر، بعد تمسك الاتحاد القاري بضرورة إقامة تلك البطولة بنظام الـ 48 منتخباً، بدلاً من 32 كما هو حال مونديال 2026 بأميركا وكندا والمكسيك.

وقدم اتحاد الكونميبول للفيفا ملفاً متكاملاً، شمل تجاوزات النظام القطري، فيما يتعلق بشراء أصوات للفوز بتنظيم مونديال 2022، بعد وجود أدلة ثبوتية وتحقيقات رسمية أجريت في أميركا، واعترافات لمسؤولين سابقين من الفيفا أو الاتحادات الوطنية في أكثر من قارة بالعالم، بالحصول على رشى مالية متنوعة من قطر، للتصويت لمصلحة ملف 2022.

وتفيد المتابعات أن الفيفا لا يرغب في اتخاذ القرار منفرداً، حيث يدرس «بحسب مصادر رسمية في الاتحاد الدولي» إمكانية الموافقة على طرح الأمر خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبل، بعد تكرار مسلسل فضائح ملف قطر، والذي بات يقدم كل يوم، في إشارة إلى فساد الملف، وشراء الذمم والأصوات للفوز بتنظيم البطولة.

وأبدت العديد من الشركات الراعية للاتحاد الدولي، والمستثمرون في كأس العالم، قلقهم من التمسك بفكرة إقامة البطولة في قطر، في الوقت نفسه الذي تضغط اتحادات وطنية أوروبية لسحب المونديال من دولة الجوار، بسبب إقامة البطولة عام 2022 في فصل الشتاء، ما يؤثر على برمجة روزنامة الدوريات المحلية لديها.

من جهة ثانية، أشارت المصادر إلى أن الفيفا لا يمكنه اتخاذ قرار سحب البطولة من تلقاء نفسه، بل يكون ذلك بعد تحرك اتحادات وطنية أو قارية، بتقديم طلبات رسمية لإعادة التصويت على نسخة كأس العالم المقبلة، ومن ثم اتخاذ قرار بنقلها إما إلى إنجلترا التي سبق وقدمت ملف الاستضافة للعام ذاته أمام قطر وخسرت التصويت أو لاختيار مكان آخر، شريطة أن يلبي رغبة اتحادات أميركا الجنوبية «كونميبول» التي تضغط بقوة لزيادة منتخبات البطولة إلى 48 منتخباً بداية من النسخة المقبلة دون الانتظار لمونديال 2026.