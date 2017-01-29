«كهرباء دبي» تدشّن أول محطة تحويل في «دبي للتصميم»

دبي (الاتحاد)
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تدشين أول محطة تحويل كهرباء رئيسة 11/132 كيلوفولت في حي دبي للتصميم، وذلك بالتعاون مع مجموعة تيكوم للاستثمارات، الجهة المطورة والمشغلة للحي، بحسب بيان صادر أمس.
وقال البيان «تعد المحطة واحدة من ثلاث محطات سيتم إطلاقها في الحي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير الدعم اللازم لجميع شركاء الأعمال في الحي، وتلبية للاحتياجات اللازمة للفعاليات والأنشطة التي تستضيفها هذه الوجهة الحيوية».
|
|
ومن جانبها، أشادت الدكتورة أمينة الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي ودعمها اللامحدود قائلة: «تعد هيئة كهرباء ومياه دبي أحد أبرز المؤسسات الوطنية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتنفيذ طموحات خطة دبي 2021».