«كهرباء دبي» تدشّن أول محطة تحويل في «دبي للتصميم»

دبي (الاتحاد)

‬أعلنت ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي ‬عن ‬تدشين ‬أول ‬محطة ‬تحويل ‬كهرباء ‬رئيسة ‬11/‏‏132 ‬كيلوفولت ‬في ‬حي ‬دبي ‬للتصميم، ‬وذلك ‬بالتعاون ‬مع ‬مجموعة ‬تيكوم ‬للاستثمارات، ‬الجهة ‬المطورة ‬والمشغلة ‬للحي، بحسب بيان صادر أمس.

وقال البيان «‬تعد ‬المحطة ‬واحدة ‬من ‬ثلاث ‬محطات ‬سيتم ‬إطلاقها ‬في ‬الحي، ‬وذلك ‬في ‬إطار ‬الجهود ‬المبذولة ‬لتوفير ‬الدعم ‬اللازم ‬لجميع ‬شركاء ‬الأعمال ‬في ‬الحي، ‬وتلبية ‬للاحتياجات ‬اللازمة ‬للفعاليات ‬والأنشطة ‬التي ‬تستضيفها ‬هذه ‬الوجهة ‬الحيوية».

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نسعى بشكل دؤوب إلى تحقيق توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث نحرص على تطوير بنية تحتية متكاملة في قطاع الطاقة الكهربائية وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة».

ومن جانبها، أشادت الدكتورة أمينة الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي ودعمها اللامحدود قائلة: «تعد هيئة كهرباء ومياه دبي أحد أبرز المؤسسات الوطنية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتنفيذ طموحات خطة دبي 2021».