الأمم المتحدة (وكالات)

أكدت الأمم المتحدة أمس، تورط إيران بتزويد ميليشيات الحوثي الانقلابية بصواريخ باليستية وطائرات بلا طيار رغم الحظر المفروض على الأسلحة في اليمن، وقالت في تقرير سري للجنة خبراء مقدّم إلى مجلس الأمن «إن أسلحة استخدمها الحوثيون، وتم تحليلها في الآونة الأخيرة تُظهر خصائص مماثلة لأنظمة أسلحة معروف أنها تصنع في إيران».

وقالت اللجنة في التقرير، «إنها تواصل الاعتقاد بأن صواريخ بالستية قصيرة المدى، وكذلك أسلحة أخرى، قد تم إرسالها من إيران إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة في العام 2015». وأضافت في تكذيب للنفي الإيراني بهذا الصدد «أن أسلحة استخدمها الحوثيون، وتم تحليلها في الآونة الأخيرة، بما في ذلك صواريخ وطائرات بلا طيار تُظهر خصائص مماثلة لأنظمة أسلحة معروف أنها تُصنع في الجمهورية الإيرانية».

وتمكن فريق الخبراء خلال جولاته الأخيرة في السعودية، من تفحص حطام عشرة صواريخ وعثر على كتابات تشير إلى أصلها الإيراني، بحسب ما جاء في التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من يناير إلى يوليو 2018، وأضاف التقرير الذي يقع في 125 صفحة «يبدو أنه على الرغم من الحظر المفروض على الأسلحة، لا يزال الحوثيون يحصلون على صواريخ بالستية وطائرات بلا طيار من اجل مواصلة، وعلى الأرجح تكثيف حملتهم ضد أهداف في السعودية».

وأضافت لجنة الخبراء أن من المحتمل جدا أن تكون الصواريخ صُنعت خارج اليمن، وشُحِنت أجزاؤها إلى الداخل اليمني، حيث أعاد الحوثيون تجميعها. وقالت إن إيران ردت في رسالة وجهتها إلى الخبراء، بأنّ هذه الصواريخ هي عبارة عن نسخة مُطوّرة محلّيًا من صواريخ «سكود» تشكل جزءا من الترسانة اليمنية قبل اندلاع الحرب. وقال التقرير إن لجنة الخبراء تسعى أيضا إلى تأكيد معلومات مفادها أن الحوثيين يستفيدون من مساعدة مادية شهرية من إيران على شكل وقود، في وقت تزعم طهران أنها لا تدعم أبداً الانقلابيين مالياً.

إلى ذلك، أدانت تونس استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. واعتبرت في بيان لوزارة الخارجية، أن هذا التصعيد الخطير، يعد تهديدا صريحا لأمن وسلامة الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية، وعملا يعرض الأمن الإقليمي للخطر ويعيق الجهود المبذولة من أجل إيجاد تسوية سياسية للأزمة اليمنية، وإعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد.