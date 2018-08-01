«العمالقة» تطلق هجوماً ضد «الحوثيين» في «الدريهمي»

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

شنت «ألوية العمالقة» التي تقود قوات المقاومة اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف العربي، أمس، هجوماً واسعاً على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية في الدريهمي جنوب الحديدة. وقالت مصادر أمنية، «إن اشتباكات عنيفة اندلعت بعد تقدم مفاجئ لقوات ألوية العمالقة باتجاه مركز المديرية الخاضع لسيطرة الحوثيين»، وأشارت إلى أن مقاتلات التحالف ساندت عمليات التقدم وقصفت مواقع عديدة للميليشيات جنوب مطار الحديدة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير معدات وآليات عسكرية بينها مدفع تم نصبه في مدرسة حكومية.

وأكد موقع الجيش اليمني، أن ألوية العمالقة بدأت عملية عسكرية واسعة لدحر الحوثيين من مواقعهم وسط وشرق الدريهمي، في خطوة تمهد للتقدم صوب منطقة كيلو 16، شرق الحديدة، لقطع الخط الرئيس لإمدادات الميليشيات القادمة من صنعاء ومحافظات مجاورة. وأشار إلى أن مقاتلات التحالف ساندت تقدم ألوية العمالقة في الدريهمي، وشنت عدداً من الغارات استهدفت مواقع وتعزيزات الحوثيين القادمة من المدينة وكيلو 16»، مؤكداً تكبد الحوثيين أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى وخسائر كبيرة في العتاد.

وتزامنت معارك الدريهمي مع تجدد الغارات الجوية للتحالف على مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي على كورنيش مدينة الحديدة. وقال شهود عيان، «إن ضربة جوية استهدفت موقعاً للحوثيين في مبنى قيد الإنشاء على اللسان البحري في الكورنيش. كما استهدف الطيران بثلاث غارات تعزيزات عسكرية للميليشيات في مديرية الزيدية شمال الحديدة. وطال القصف أيضا أهدافاً تابعة للحوثيين على الطريق بين التحيتا وزبيد جنوب المحافظة.

وقالت مصادر ميدانية، إن قوات المقاومة المشتركة صدت محاولات تسلل للميليشيات شرق وجنوب مدينة التحيتا المحررة، وكبدت المهاجمين عددا من القتلى والجرحى. وقالت مصادر داخل الحديدة إن المتمردين يعيشون حالة من الاستنفار الأمني الحاد، وسط انتشار واسع وكثيف لمسلحيهم في شوارع الحديدة وأحيائها السكنية. وأشارت إلى تكثيف الحوثيين حملة تفتيش السيارات والدراجات النارية في الطرق الرئيسة والفرعية والحارات والنقاط المستحدثة، بما في ذلك تفتيش الهواتف الخاصة بالمارة.

من جهة ثانية، حرر الجيش اليمني بإسناد جوي من التحالف جبال «البياض» الاستراتيجية في مديرية نهم القريبة من صنعاء. وقال في بيان على حسابه على تطبيق «تليجرام»، إن قواته في نهم مسنودة بطيران التحالف استكملت تحرير جبال البياض الاستراتيجية بالكامل بعد معارك عنيفة مع الميليشيات، مشيراً إلى أن قوات الجيش واصلت تقدمها باتجاه منطقة مسورة التي لا تبعد كثيراً عن نقيل بن غيلان آخر معاقل الميليشيات في المديرية الواقعة على بعد 40 كيلومتراً شمال شرق العاصمة. وذكر أن ما لا يقل عن 17 عنصراً من الميليشيات قتلوا، وجرح آخرون، خلال المواجهات، لافتاً إلى أن مقاتلات التحالف شاركت بفعالية في المعارك حيث استهدفت غاراتها تعزيزات للميليشيات ما أسفر عن تدمير مدرعة وثلاث مركبات عسكرية ومقتل جميع من كانوا على متنها.

واستكملت قوات الجيش مسنودة بالتحالف، أمس، تحرير جميع السلاسل الجبلية المحيطة بمركز مديرية باقم، شمال محافظة صعدة، معقل الحوثيين في أقصى شمال اليمن. وقال رئيس عمليات القوات الحكومية في محور علب العقيد محمود الهمداني، إن قوات الجيش استكملت تحرير وتأمين جميع السلاسل الجبلية المحيطة بمركز مديرية باقم. وذكر قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش، أن قوات الجيش استعادت كميات من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة، إلى جانب عدد من الدراجات النارية التي كانت تستخدمها المليشيات في عمليات الإمداد. وأكد أن قوات الجيش مستمرة في التقدم صوب مركز مديرية باقم، بإسناد مباشر من طيران التحالف، حيث تمكنت مقاتلات التحالف من تدمير ثلاث عربات قتالية تابعة للميليشيات في منطقة «آل الزماح». ونوه، بالدور الكبير الذي تقدمه قوات التحالف في إسناد معركة اليمنيين ضد مليشيات الحوثي في عمق محافظة صعدة وفي مختلف الجبهات التي أصبحت مواقعها تتهاوى بشكل متسارع.

وقتل ما لا يقل عن ثمانية حوثيين وجرح آخرون في غارة جوية للتحالف دمرت مركبة عسكرية للميليشيات غرب وادي فضحة بمديرية الملاجم الواقعة شمال محافظة البيضاء وتشهد قتالاً عنيفاً منذ أكثر من أسبوع.