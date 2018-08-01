«وعد ماكرون».. منع الهواتف في المدارس

باريس (أ ف ب)

أقر البرلمان الفرنسي، أمس الأول، منع حمل الهواتف المحمولة في المدارسة الابتدائية والتكميلية، وهو وعد قطعه الرئيس إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية، وأقر نواب الغالبية الرئاسية والوسط النص خلال عملية تصويت نهائية في الجمعية الوطنية، في حين امتنع اليمين واليسار عن التصويت، منتقدين «عملية تجميلية ظرفية لن تغير شيئاً».

ويمنع اقتراح القانون هذا استخدام كل الأجهزة الموصولة بالإنترنت من هواتف وأجهزة لوحية وساعات في المدارس الابتدائية والتكميلية في فرنسا أي تلك التي لا يتجاوز عمر تلاميذها 15 عاماً.