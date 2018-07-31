كيف يحافظ الموظف على صحته العقلية؟

برلين (د ب أ)

شدد متخصص في الطب والعلاج النفسي على ضرورة الاعتناء بصحتك العقلية إلى جانب حالتك البدنية، حيث كتب الطبيب فيرنر كيسلينج في أغسطس من مجلة «بيسيولوجي هويته» الألمانية «علم النفس اليوم»: عدد أيام الغياب عن العمل جراء اعتلال الصحة العقلية آخذ في الارتفاع بشكل مطرد، وبالتالي هذه المسألة ستبقينا مشغولين لسنوات قادمة.

وبحسب كيسلينج، وهو مدير مركز إدارة الأمراض في المستوصف النفسي بجامعة ميونخ التقنية، فإن هناك بعض التدابير البسيطة تكون كافية لتعزيز صحتك العقلية.

وأحد هذه التدابير هو أخذ بانتظام فترات استراحة قصيرة ولكن فعالة خلال ساعات العمل.

وقال: هذا لا يعني تناول شطيرة خلال التحديق بجهاز الكمبيوتر ولكن تغيير وضعيتك ومحتوى أفكارك حتى تكون منتعشا حقا بعد ذلك، وإنه من المفيد أيضا تعلم تقنيات الاسترخاء وممارسة الكثير من التمارين وأخذ قسط كافٍ من النوم -على الأقل من سبع إلى ثماني ساعات في المساء- وهي العوامل التي يمكن أن تقلل بشكل هائل خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية وحالة اكتئاب، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تحدد ما يمنحك الطاقة وما يجهدك ثم تحقيق التوازن الصحيح.