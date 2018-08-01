اتهام طفل بإشعال حريق في باريس

باريس (د ب أ)

أكد ممثلو الادعاء، أمس، خضوع طفل في العاشرة من عمره، للتحقيق الرسمي، وذلك على خلفية اندلاع حريق الأسبوع الماضي في إحدى ضواحي باريس، وأسفر عن مقتل امرأة وأطفالها الثلاثة.. وأفادت صحيفة «لو باريزيان» بأن الطفل كان يلعب بقداحة وقطعة من القماش، عندما أشعل النيران، ومع ذلك، لا يمكن تأكيد ذلك رسمياً.

وكان رجال الإطفاء قد قضوا ساعات في مكافحة الحريق الذي وقع مساء الخميس الماضي في برج سكني بضاحية أوبرفيلييه، وقد أنقذوا العديد من الأشخاص، إلا أنهم لم يكتشفوا أمر جثث الضحايا إلا بعد إخماد النيران.. فيما قال مكتب المدعي العام في منطقة بوبيني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه قد طُلب من الطفل مغادرة منطقة أوبرفيلييه.

ومن الممكن بموجب القانون الفرنسي محاكمة الأطفال إذا قرر القضاة أنهم كانوا على علم بما كانوا يفعلون، إلا أنهم لا يخضعون في هذه السن لحكم جراء إدانتهم في جريمة جنائية، ولكنهم يخضعون فقط لإجراءات تعليمية وعقوبات.