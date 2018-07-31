ماكايفوي بطل بعد 265 محاولة

دبي (الاتحاد)

حقق الإنجليزي ريتشارد ماكايفوي لقب بطولة بورشه الأوروبية المفتوحة في مدينة هامبورج الألمانية، ليبقى آماله بالوجود في قائمة أفضل 60 لاعباً هذا الموسم في ترتيب السباق إلى دبي للجولة الأوروبية للجولف، والحصول على بطاقة التأهل إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية، والتي تقام على ملاعب عقارات جميرا للجولف نوفمبر المقبل، وهي البطولة الختامية للجولة.

وبعد 265 محاولة، حقق ماكايفوي «39 عاماً» أول ألقابه في الجولة الأوروبية، ليحصد 357,500 نقطة، ما جعله يقطع خطوات كبيرة بالتقدم 129 مركزاً من 192 إلى 63 على لائحة ترتيب السباق إلى دبي برصيد 447,330 نقطة هذا الموسم.

وحقق كل من السويدي كريستوفر بلومستراند والإيطالي ريناتو باراتوري المركز الثاني في البطولة الألمانية، ليكسب كلاهما 173,710 نقطة، ما جعلهما أقرب إلى «التوب 60» في الترتيب، بعدما تقدم بارتوري من المركز 142 إلى المركز 76 بمجموع 362,888 نقطة، فيما قفز بلومستراند 94 مركزاً من 201 إلى المركز 107 بمجموع 252,883 نقطة.

وأنهى الأميركي باتريك ريد البطولة الألمانية في المركز التاسع مكرر، بعد أن كان متأخراً بفارق ضربة واحدة عن الصدارة في الدور النهائي، ليحافظ الأميركي على موقعه في المركز الثاني في الترتيب بمجموع موسمي بلغ 2,973,598 نقطة، خلف الإيطالي فرانشيسكو موليناري متصدر الترتيب برصيد 4,234,946 نقطة، ثم السويدي أليكس نورين في المركز الثالث برصيد 2,651,874 نقطة.