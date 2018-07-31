محمد صلاح «للعمدة»: شرف لي اللعب بجوارك

القاهرة (أ ف ب)

أعلن هداف منتخب مصر والأهلي السابق عماد متعب اعتزاله كرة القدم بشكل مفاجئ عشية انطلاق الموسم الجديد من الدوري المحلي.

وقال متعب «35 عاماً» في حديث مع الحارس الدولي السابق أحمد شوبير على قناة «أون سبورت» المصرية «قررت أن اعتزل كرة القدم نهائياً، اتخذت هذا القرار وانتقلت «للعمل الإعلامي» في استوديو أون».

وتابع: لاعب الأهلي الذي أمضى الموسم الماضي معاراً في فترة فاشلة مع التعاون السعودي، بعد بقائه على دكة البدلاء مع الأهلي «أنا حزين وكنت أتمنى مواصلة مسيرتي.. فكرت في الموضوع منذ عودتي من السعودية».

أضاف «العمدة»: «كنت انتظر عودتي إلى الأهلي ولم يحصل ذلك، حصلت على عروض خارجية، لكن فضلت اتخاذ القرار الصعب، كنت أشعر أن اللعب مستحيل في مصر مع ناد غير الأهلي».

بدوره، غرد النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي على تويتر: «شكراً عماد متعب على كل ما قدمت، وكان شرفاً لي اللعب بجوارك»، فيما رأى الجناح الدولي الحالي رمضان صبحي أن متعب «أفضل مهاجم بتاريخ مصر بلا شك».