ترجيحات بتأجيل الانتخابات البرلمانية في العراق لفترة وجيزة

بغداد (الاتحاد)

رجح النائب عن اتحاد القوى العراقية «السني» عبد الرحمن اللويزي أمس، تأجيل الانتخابات البرلمانية لفترة وجيزة، بعد تصاعد الأصوات المنادية بتأجيل الانتخابات، وقال اللويزي أمس، إن «مؤشرات التأجيل واضحة لدى الأحزاب حيث لم تسجل المفوضية لغاية الآن أي ائتلافات سياسية رغم انتهاء الوقت المحدد، مما يؤكد قناعة الأحزاب بتأجيل الانتخابات». وتابع أن «الكتل السياسية والمحكمة الاتحادية سترضى بالتأجيل إذا ما تم تحديد موعد قصير له، بسبب إعادة النازحين والأمن، رغم تأكيدات رئيس الوزراء حيدر العبادي استعداده لإجراء الانتخابات في موعدها».

من جانبها كشفت لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب العراقي (البرلمان) عن أبرز التغييرات التي ستجريها الكتل السياسية في قانون انتخابات مجلس النواب، وقال عضو اللجنة أحمد البدري إن «مقترح القانون سيرفع شهادة المرشح من الإعدادية إلى الشهادة الجامعية، فضلا عن شرط تخلي المرشح عن الجنسية الأجنبية، ومنع أي شخص مزدوج الجنسية من الترشح للانتخابات».وأضاف البدري أن «الكتل السياسية تسعى إلى تخفيض سن المرشح لتمكين فئة الشباب من ممارسة العمل السياسي، فضلا عن تعديل النسبة الانتخابية للكتل السياسية»، مشيرا إلى أن«الخلافات السياسية بشأن إقرار القانون قليلة مقارنة بقانون الانتخابات المحلية، ما يعني إمكانية تمريره بعد العطلة التشريعية بشكل مباشر»، إلى ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا للانتخابات كريم التميمي، عن مفاتحة المفوضية بكتاب رسمي لمجلس النواب العراقي لغرض الإسراع بالمصادقة على موعد الانتخابات البرلمانية، وقال إن «المفوضية ارسلت كتاباً رسميا إلى مجلس النواب لغرض المصادقة على الموعد الذي حدده مجلس الوزراء في 12 مايو المقبل، وإصدار مرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية بالموعد المحدد ليوم إجراء الانتخابات».