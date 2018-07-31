«ميسي اليمن» يقترب من قائمة شباب الأهلي

وليد فاروق (دبي)

خسر شباب الأهلي- دبي تجربته الودية الثانية من فريق نيوكاسل الأسترالي 1-2 والتي خاضها ضمن برنامج الإعداد في معسكره الخارجي المقام حالياً بمدينة إليكانتي الإسبانية، استعداداً للموسم الكروي الجديد، لكنه كسب لاعباً واعداً هو الشاب عادل وجدان الذي ثبت أقدامه في ثاني مباراة يخوضها مع الفريق، وأحرز هدف شباب الأهلي- دبي الوحيد، واقترب من القيد في صفوفه ضمن فئة «المقيمين في الدولة».

وعادل وجدان «19 عاماً» هو نجل نجم الكرة اليمنية السابق وجدان الشاذلي، والذي انضم إلى معسكر الفريق، تمهيداً لقيده في فئة لاعب مقيم، وسبق له أن خاض تجربة احترافية في سيون السويسري لموسمين، واختير لصفوف منتخب الشباب السويسري نظراً لإمكاناته الفنية الكبيرة التي جعلت الشارع الكروي اليمني يطلق عليه «ميسي اليمن»، حيث يتمتع اللاعب بمهارات فردية عالية تشبه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتعد هذه هي المباراة الثانية التي يخوضها اللاعب بقميص شباب الأهلي- دبي حيث سبق وأن شارك في المباراة الودية الأولى بمعسكر إسبانيا الحالي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وتشير المؤشرات إلى أن اللاعب ربما يكون قد حجز لنفسه مقعداً في صفوف الفريق، استناداً على قرار اتحاد الكرة مايو الماضي السماح بتسجيل 36 لاعباً في قائمة كل فريق أول من بينهم 6 كحد أقصى من فئتي مواليد الدولة والمقيمين، بواقع ثلاثة لاعبين لكل فئة.