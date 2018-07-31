«ميسي اليمن» يقترب من قائمة شباب الأهلي

وليد فاروق (دبي)
خسر شباب الأهلي- دبي تجربته الودية الثانية من فريق نيوكاسل الأسترالي 1-2 والتي خاضها ضمن برنامج الإعداد في معسكره الخارجي المقام حالياً بمدينة إليكانتي الإسبانية، استعداداً للموسم الكروي الجديد، لكنه كسب لاعباً واعداً هو الشاب عادل وجدان الذي ثبت أقدامه في ثاني مباراة يخوضها مع الفريق، وأحرز هدف شباب الأهلي- دبي الوحيد، واقترب من القيد في صفوفه ضمن فئة «المقيمين في الدولة».
وعادل وجدان «19 عاماً» هو نجل نجم الكرة اليمنية السابق وجدان الشاذلي، والذي انضم إلى معسكر الفريق، تمهيداً لقيده في فئة لاعب مقيم، وسبق له أن خاض تجربة احترافية في سيون السويسري لموسمين، واختير لصفوف منتخب الشباب السويسري نظراً لإمكاناته الفنية الكبيرة التي جعلت الشارع الكروي اليمني يطلق عليه «ميسي اليمن»، حيث يتمتع اللاعب بمهارات فردية عالية تشبه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
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