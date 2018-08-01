منشآت جديدة لـ «خورفكان للمعاقين»

الشارقة (الاتحاد)

زار عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، نادي خورفكان للمعاقين الجديد، للوقوف على سير العمل بمنشآت النادي، حيث يتم بناء المشروع على مرحلتين، الأولى ضمت صالة مغلقة للألعاب الرياضية ملحقاً بها جميع الخدمات والمرافق والمدرجات ومطابقة للمقاييس الدولية وحمام سباحة، إلى جانب مضمار لألعاب القوى بمقاييس دولية بطول 400 متر، على أن يتم إنجاز 70% من المنشآت ومرافقها في المرحلة الأولى، ليتم استكمال بقية الإضافات في المرحلة الثانية.

وقال عيسى هلال الحزامي إنه وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يتم متابعة عمليات البناء بالمنشآت الجديدة للنادي، ليكون على أحدث طراز بالمعايير الدولية مزوداً بالمرافق والخدمات كافة، ليكون بيئة مميزة لممارسة جميع الأنشطة والفعاليات الخاصة بهذه الفئة العزيزة على قلوبنا.

وأضاف: «نحن على ثقة بأن هذا المشروع يمثل قيمة كبيرة وفق رؤية القيادة الرشيدة الداعمة ومتابعته كلها تؤكد أن هذه الفئة لها دورها وبصمتها الرياضية في المجتمع».