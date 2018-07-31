«الزعيم» يعتذر عن عدم إرسال «الدوليين» لمعسكر المنتخب

معتز الشامي (دبي)

تمسك نادي العين في رسالة رسمية أرسلها إلى اتحاد الكرة، صباح أمس، بعدم إرسال لاعبيه الـ9 إلى تجمع المنتخب الوطني الذي ينطلق في النمسا بداية من اليوم، وحتى 19 الجاري، والذي يعتبر المحطة الأولى لمشوار إعداد الأبيض للمنافسة على كأس آسيا الذي تستضيفه الدولة في يناير من العام المقبل، حيث خاص العين أمس مباراة وفاق سطيف في دور الـ32 في زغرب بكرواتيا، بينما ستكون مباراة الذهاب السبت المقبل بالمدينة نفسها.

وتفيد المتابعات بأن العين، وكما بدا من خلال رسالته، غير مقتنع بإرسال الدوليين ليس فقط بسبب مباراتي وفاق سطيف، ولكن حتى نهاية فترة تجمع الأبيض، بسبب التحضير والاستعداد لكأس السوبر التي تقام في القاهرة يوم 25 الجاري.

وجاء نص رسالة العين التي أرسلها لاتحاد الكرة صباح أمس، واطلع عليها «الاتحاد»: «بعدما تمت مناقشة الأمر مع الجهاز الفني للفريق الأول، والاطلاع على وضع القائمة، وما قد يترتب عليه من مشاركة الفريق في مباراتي الذهاب والإياب في البطولة العربية من دون أهم العناصر بين صفوفه، فقد قررنا عدم تلبية طلبكم، حيث إن الفريق يلعب مباراة الذهاب بتاريخ 31 يوليو والإياب يوم 4 أغسطس، في دور الـ32 للبطولة العربية المقامة في زغرب - كرواتيا، وبعد ذلك سيستأنف نادي العين الإعداد للمشاركة في كأس السوبر الذي يقام يوم 25 أغسطس بالقاهرة»

وتضم قائمة المنتخب 9 لاعبين من لاعبي العين، وهم «خالد عيسى، محمد بوسندة للمرمى، إسماعيل أحمد، مهند العنزي، محمد أحمد، بندر الأحبابي، عامر عبد الرحمن، ريان يسلم، أحمد برمان»، ووفق التطورات الجديدة سيكون عمر عبد الرحمن هو اللاعب الوحيد المنتظم في التجمع الخارجي للأبيض، والذي يبدأ اليوم، نظراً لعدم مشاركته في المعسكر الخارجي لفريقه حتى الآن، وكان الجهاز الفني للمنتخب قد قرر استدعاء عمر، للوقوف على مدى جاهزيته لاستئناف التدريبات، حيث انشغل اللاعب بملف تحديد مستقبله، سواء مع العين أو التوقيع لأندية أخرى، قدمت عروضاً جادة للاستعانة بخدمات صانع ألعاب الأبيض وأفضل لاعب في آسيا.