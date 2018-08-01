الشارقة يفتقد 6 لاعبين في المعسكر الأوروبي

عماد النمر (الشارقة)

غادرت أمس بعثة الفريق الأول لنادي الشارقة مدينة دوسلدورف الألمانية متوجهة إلى هولندا للدخول في المرحلة الثانية من المعسكر الخارجي، وسيخوض الفريق مساء اليوم مباراة ودية مع أحد فرق دوري الدرجة الثانية الهولندي، ومن المقرر أن يلتقي الاتفاق السعودي قبل أن يختتم بلقاء فريق أيندهوفن الألماني في التاسع من الشهر الجاري، بعدها يعود للدولة لاستكمال برنامجه التحضيري للموسم الجديد.

ويفتقد الشارقة إلى ستة من لاعبيه الأساسيين بسبب انضمامهم للمنتخبات الوطنية، حيث التحق عبد الله غانم ومحمد جاسم وماجد سرور وشاهين سرور بالمنتخب الأولمبي استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا، بينما التحق الحسن صالح وسيف راشد بالمنتخب الأول بعد استدعاء المدرب زاكيروني لهما ليكونا ضمن بعثة المنتخب في النمسا، حيث يستعد المنتخب لكأس آسيا 2019.